汐止凌晨不平靜！神明桌火災才收隊 大湖科學園區大樓又火警

汐止區康寧街大湖科學園區電梯大樓8樓民宅發生火警，新北市消防局六大隊調派秀峰、社后、橫科等20個分隊共42車、92名隊員趕往滅火。（記者林嘉東翻攝）

2024/07/12 09:47

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市汐止區今天凌晨不平靜！新北市瑞松街今天凌晨4時許才發生民宅神明桌火警；未料，消防隊員才收隊1小時，再傳大湖科學園區電梯大樓8樓民宅發生火警，還好消防隊員趕抵時，屋主已自行利用滅火器滅火，無人受傷、受困。

新北市消防局第六救災救護大隊今天凌晨4時許，獲報新北市瑞松街今天凌晨4時許發生住宅神明桌火警，消防隊員迅速滅火，並於5時許收隊；上午近6時許又獲報，汐止區康寧街大湖科學園區內一棟8樓民宅發生火警， 屋內起火燃燒，還夾雜爆炸聲；由於起火民宅位於大湖科學園區樓高13層的電梯大樓內，調派秀峰、社后、橫科等20個分隊共42車、92名隊員前往灌救。

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消防隊員趕抵時，屋內2人已先拿滅火器滅火，但仍有殘火侷限在8樓民宅內，消防隊員仍緊急疏散7名住戶，協助住宅排煙至上午8時許，災損面積約30平方公尺，無人受傷；至於，起火原因仍有待調查。

第六大隊大隊長羅億田呼籲，市民平時應定期檢查電氣設備，加強用火用電安全管理並提高警覺，盡量避免使用老化或損壞的電器，不要超負荷使用插座，以避免火災發生造成生命財產損失。

新北市汐止區康寧街大湖科學園區內一間8樓民宅發生火警，新北市消防局六大隊調派秀峰、社后、橫科等20個分隊共42車、92名隊員趕往滅火。（記者林嘉東翻攝）

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