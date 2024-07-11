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國道狂飆142公里！新郎辯稱急辦喜宴 法官：非正當理由判敗訴

台中高等行政法院認為辦喜宴不是超速的免責理由，判決新郎劉男敗訴。（記者張瑞楨攝）

台中高等行政法院認為辦喜宴不是超速的免責理由，判決新郎劉男敗訴。（記者張瑞楨攝）

2024/07/11 10:53

〔記者張瑞楨／台中報導〕劉姓男子於去年7月1日半夜0時許，在限速100公里的國道一號高速公路苗栗路段，以時速142公里狂飆，被警方拍照處罰處1萬2000元罰鍰、記違規點數3點、吊扣車牌6個月，他提起行政訴訟，指自己當天要結婚辦喜宴，心急而超速，且當時此路段無車流，聲明撤銷處分，台中高等行政法院認為，辦婚宴不是免責的正當理由，不論是否有車流，用路人均應一體遵守限速，判決他敗訴。

判決書指出，劉姓男子上述時間，駕駛轎車行經中山高速公路南向124公里處（苗栗路段），時速高達142公里，此路段限速100公里，被警方逕行舉發，依《道路交通管理處罰條例》的「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，處1萬2000元罰鍰、記違規點數3點、吊扣車牌6個月，並應參加道路交通安全講習，劉男向台中高等行政法院提起行政訴訟。

劉男強調，他不否認超速，但當時是半夜，此路段沒有車流，且他將於當天辦理婚宴，才會心急而超速，請從寬裁罰，另外，他認為該路段車流不多，應考慮將限速提高，聲明原處分撤銷。

法官認為，劉男主張將辦理婚宴，因心急而超速，並非免責的正當理由，至於劉男又主張當時車流不多，速限應依車流狀況而調整（提高），這是高速公路的速限規範問題，在未變更之前，所有用路人均應一體遵守，不得自作主張，更不能以此為不遵守現行速限規範的理由，因此，劉男的主張無可採納，維持處1萬2000元罰鍰、吊扣車牌6個月，並應參加道路交通安全講習的處分。

不過，警方處分中，還包含記違規點數3點，法官認為，行政罰法的處罰，應採「從新從輕」的法律適用原則，上述《道路交通管理處罰條例》已經於今年（2024年）6月底修正施行，明定記違規點數，以「當場舉發」為限，因此，撤銷記違規點數3點的處分，其餘維持，可上訴。

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