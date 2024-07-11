有內鬼終止交易？詐團車手面交240萬突喊卡 急撕收據仍被逮起訴

鄭姓車手面交240萬元鉅款臨時喊卡，被埋伏在旁的警員逮捕送辦。（民眾提供）

2024/07/11 10:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕陳姓富婆誤信假股市名人投資被騙走1千萬，還被要求再付240萬元保證金才能領回本金，陳婦報警，詐團派出鄭姓車手面交鉅款時，詐團高層突然致電鄭男終止交易，鄭趕緊撕毀手上的交易收據，但仍被埋伏在旁的警員逮捕，雄檢偵結後依偽造文書罪起訴。

檢方指出，詐騙集團於臉書假冒股市名人，以假投資、真詐財手法，亂槍打鳥進行誆騙，陳姓婦人誤信投資訊息，3度加碼投入大量金錢，投資金額高達1000萬元。

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陳婦看著詐團提供的交易明細，發見自己至少賺了2、300萬，她想要連本帶利贖回，卻被詐團要求支付保證金240萬元，陳婦此時才驚覺被騙報警，與警方將計就計，與詐騙車手約在鳳山住家，當面交付保證金240萬元。

今年5月17日上午11點多，警方據報派員埋伏面交地周邊，不料詐團高層突然致電擔任車手的鄭姓男子（54歲）取消面交，鄭趕緊把手上的收據、文件撕毀，並準備逃離現場，但早已被員警布下天羅地網，當場逮捕送辦。

檢警偵辦時，鄭男坦承自己在幫詐團跑腿當車手，每次可領5千元，自己也曾賣過戶給詐團使用被判刑，知道自己在做不對的事；檢方認為鄭男假冒投資專員，隨身攜帶多張偽造投資公司工作證、偽造收款收據，偵結後依偽造私文書罪將他起訴。

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