跨海大橋成夜間競速場 燒胎白煙噪音影響行車安全

跑車在跨海大橋通樑端冒白煙燒胎，被民眾全都錄。（民眾提供）

2024/07/11 09:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕連接西嶼與白沙的跨海大橋，是唯一出入交通要衢，9日凌晨傳出有跑車將跨海大橋當成競速場，在橋上競速炫技，急衝急煞燒胎，造成陣陣白煙，伴隨刺耳噪音，劃破寂靜夜空，不僅打擾鄰近居民好眠，更對來往車輛構成危險，而同型跑車有3輛同時出現在馬公市區，令人擔憂澎湖淪為非法賽車場。

根據拍下照片與影片的民眾爆料，9日凌晨零點30分左右，有一輛紅色跑車，行駛在澎湖跨海大橋上，居然把馬路當成耍帥炫技的場所，進入通樑端加速燒胎，冒出陣陣白煙，在跨海大橋通梁側的入口，地上超明顯的煞車痕，可能有50公尺以上將近100公尺，其中還有拉到對向在拉回來的痕跡，可見速度之快。

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由於投訴者曾向警方檢舉，但員警要求直接上網告發，依交通違規處理，警方表示可透過澎湖縣政府警察局全球資訊網/民意論壇/交通違規舉發專區傳送相關資料。如符合道路交通管理處罰條例第7條之1所列規定及符合舉發要件時，將依規定開單告發。駕駛行為除了已經違反道路交通管理處罰條例第43條，處6000元到36000元罰鍰，吊扣牌照半年外，嚴重者甚至可能觸犯刑法上第185條的公共危險罪。

澎湖跨海大橋橫跨波濤洶湧的吼門水道，全長2494公尺，兩端建有半圓形拱門，1986年重建拓寬為雙線交通。今年4月西嶼曾舉辦澎湖伯盃公路賽，來自台灣賽車隊菁英齊聚澎湖，不乏千萬超跑，此次在跨海大橋飆車的車輛是類似車型，近日內澎湖同時出現3輛。

由於跑車急衝急彎，車尾冒出陣陣白煙。（民眾提供）

跨海大橋通樑端入口，留下長達50公尺以上煞車痕。（澎湖交通觀察日誌提供）

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