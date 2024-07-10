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基檢發還查扣物 NET擺在東岸商場「強盜贓物暫置區」

基隆東岸商場前營運廠商NET委任律師陳義文，10日展示檢方發還的門鎖等證物，重提市府招商疑點。（記者俞肇福攝）

基隆東岸商場前營運廠商NET委任律師陳義文，10日展示檢方發還的門鎖等證物，重提市府招商疑點。（記者俞肇福攝）

2024/07/10 20:48

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府2024年2月1日凌晨破壞鎖頭強制點交東岸商場資產，前營運廠商NET（主富公司）控告基隆市長謝國樑等人涉嫌強盜、毀損等罪。檢方今天（10日）完成查扣物清點採證後，發還已無爭議的證物。NET將這批物品放置在東岸商場1樓通道旁，上面張貼「強盜贓物暫置區」等文字，讓路過民眾忍不住多看兩眼。

NET（主富公司）委任律師陳義文今天在東岸商場1樓手扶梯旁空間，展示檢方發還被破壞的門鎖，重提對市府辦理東岸廣場重新招商的疑點，並說無意要再挑起紛爭，只是在搬運檢方發還的扣押物品時，網路上有人指NET要退出基隆，所以要站出來澄清，並請「基隆市民開啟雪亮的眼睛，做好你們的選擇。」記者今天晚間前往下午記者會的展示區，發現業者正在搬運中。

對於陳義文今天的言行，基隆市政府發言人呂謦煒今天晚間（10日）表示，市府當天是依法執行公務，排除違法竊占商場的違法廠商，沒有任何強盜行為可言。今天僅是檢察官請NET將原遺留在辦公室的物品取走。先前基隆地院民事庭的判決，法官認定東岸商場由市府擁有所有權，自然無「強盜」說法。希望相關當事人尊重司法，不要做賊喊抓賊，進行政治炒作。

基隆市政府原先將東岸廣場委由大日公司營運，大日引進NET為協力廠商，大日經營地下1到4樓停車場，NET經營地上1到4樓商場。市府重新辦理招商，微風集團出線，市府2月1日邀微風、大日辦理點移交作業時，NET主張擁有2到4樓建物產權，指控市府破壞鎖頭強制點交，涉嫌強盜、毀損等罪嫌。

基隆地檢署表示，受理NET提告後，檢察官前往東岸商場查扣有採證必要的證物，在完成錄影、清點等採證作業後，10日將證物發還NET，並持續釐清案情偵辦。NET今天中午將這批證物移到通道旁，並在上方張貼「強盜贓物暫置區」等文字，檢方對此表示不過問。

基隆東岸商場前營運廠商NET（主富公司）委任律師陳義文，今天（10日）展示檢方發還的門鎖等證物，重提市府招商疑點。桌上展示的是當初市府強制點交被破壞的門鎖。（記者俞肇福攝）

基隆東岸商場前營運廠商NET（主富公司）委任律師陳義文，今天（10日）展示檢方發還的門鎖等證物，重提市府招商疑點。桌上展示的是當初市府強制點交被破壞的門鎖。（記者俞肇福攝）

基隆東岸商場前營運廠商NET委任律師陳義文，今天（10日）下午展示檢方發還的門鎖等證物，重提市府招商疑點；10日晚間記者前往東岸商場，發現業者搬移證物。（記者俞肇福攝）

基隆東岸商場前營運廠商NET委任律師陳義文，今天（10日）下午展示檢方發還的門鎖等證物，重提市府招商疑點；10日晚間記者前往東岸商場，發現業者搬移證物。（記者俞肇福攝）

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