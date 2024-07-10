新北檢破獲第三方支付業者幫詐團洗錢 查扣不法所得1.3億

新北地檢署檢察官吳佳蒨（圖左持麥克風者）向行政院長卓榮泰（右）報告專案執行成果。（新北檢提供）

2024/07/10 19:35

〔記者王定傳／新北報導〕全國檢、調、警今共同展示打詐成果，其中，新北地檢署檢察官吳佳蒨指揮警方偵破第三方支付業者幫詐團洗錢案，聲押禁見8名被告獲准，檢察事務官施宛吟則全力協助查扣帳戶不法所得約1億3千多萬元、現金788萬元及不動產4筆。

行政院卓榮泰院長、政務委員林明昕、法務部政務次長黃世杰、最高檢察署檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝，今日親臨刑事局舉辦的「重大電信網路詐欺案件查緝成果記者會」，慰勉偵辦第三方支付業者洗錢案的檢察官吳佳蒨及辦案團隊。

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卓榮泰嘉勉本次查緝專案統合全國檢、警、調量能，查獲犯嫌人數及查扣不法財物均有成效顯著，感謝所有執法同仁辛勞，期許執法同仁持續追查不法，讓人民心安。

卓榮泰並表示，行政院在總統賴清德就職演講揭示全力打擊黑金槍毒詐犯罪的政策目標下，全力執行五打七安的政策，並走訪海巡、關務、檢、調、憲同仁工作現場，除嘉勉同仁辛勞，亦強調政府打詐、肅貪、掃黑與反毒，掃除治安四大惡的決心，宣示政府對於犯罪零容忍的態度，期許執法同仁持續精進，完成守護民眾安全的使命。

至於新北檢偵辦的這起案件，是有第三方支付業者，提供博奕及詐欺網站金流服務，遇有其配發的虛擬帳號或超商條碼涉詐，即提交不實資料供調查，以掩蓋洗錢犯行；吳佳蒨指揮警政署刑事局偵八隊、新北市刑大等辦案團隊，發動搜索，並聲請羈押禁見8名被告獲准，檢察事務官施宛吟全力協助查扣帳戶不法所得約1.3億元、現金788萬元及不動產4筆。

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