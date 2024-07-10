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曾涉薛貞國案前科累累 男子假冒幣商嘉義行騙被逮 8萬元交保

嘉義地檢署。（資料照）

嘉義地檢署。（資料照）

2024/07/10 18:10

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義檢警近日接獲有人假冒泰達幣幣商詐騙，循線追查，37歲石姓詐騙集團成員，從台北南下嘉義假冒為幣商，向被害人詐騙欲取現金約200萬元，警方4日逮捕石男，經檢方複訊，認為石男涉犯詐欺取財、洗錢等罪嫌重大，有反覆實行之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，嘉義地院裁定限制住居，以8萬元交保。

嘉義一名沈姓男子透過網路對投資虛擬貨幣高報酬心動，經假投資平台介紹，與石男接洽交易泰達幣欲投資；石男與沈男先後相約3次取款，交易現金約200萬元，沈男後來驚覺疑遭詐騙報警，警方4日逮捕石男並移送嘉檢。

檢警了解，石男曾涉及2014年9月台北Spark夜店發生的員警薛貞國命案，是該案發生時在場的聚集群眾之一，今年4月，石男還因假冒幣商涉高雄詐欺案被起訴。

嘉義地院表示，石男經訊問否認犯罪事實，然依據相關人證、書證、對話紀錄佐證，足認石男涉犯詐欺取財、洗錢罪嫌犯罪嫌疑重大，檢察官雖認石男有滅證之嫌，考量其辯解是否屬實，可經由檢視被告手機進行數位科技還原偵查方法查證，而最重要證據及其手機已被檢警扣押，難認有變造湮滅之虞、犯罪事實還不至於真偽不明。

嘉義地院說，石男尚有相關詐欺案經偵查中，有反覆實施同一犯罪之虞，有羈押的原因，然考量所涉犯罪情節、遭扣押的證物，基於比例原則，認為限制住居，以8萬元交保，可擔保後續偵查審判執行，防止反覆實施相同犯罪，沒有羈押必要，檢察官聲請羈押駁回，如有不服得於10天內提起抗告。

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