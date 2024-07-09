收取部屬帳戶供洗錢 海巡署3線1星警官判囚

海巡3線1星高階警官涉嫌收取帳戶，提供詐欺集團騙錢洗錢，並收取報酬，被高雄高分院判囚。（記者鮑建信攝）

2024/07/09 21:14

〔記者鮑建信／高雄報導〕海巡署3線1星高階警官洪肇義，任內涉嫌收取多名部屬帳戶後，連同自己的帳戶，一併提供給詐欺集團翁姓男子行騙洗錢，並收取報酬，被高等法院高雄分院依詐欺等罪，判處有期徒刑1年，併科罰金10萬元。

判決書指出，被告洪肇義（免職）為海洋委員會海巡署秘書室視察，涉嫌與詐欺集團成員翁治豪（另案通緝中）共謀，在2018年7月間，向不知情的下屬陳姓、高姓、黃姓和仇姓等4人，收取國泰、世華、富邦和華南等銀行帳戶，連他自己的2個帳戶，提供給翁使用，並收取4千多元報酬。

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翁等嫌犯再利用這些帳戶，涉嫌假藉投資虛擬貨幣買賣行騙洗錢，共詐得200多萬元。案經高雄市刑大報請高雄地檢署指揮偵辦並起訴。

高雄地院依詐欺、違反洗錢防制法等罪，判處洪有期徒刑1年，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，以1000元折算1日。

他不服上訴指出，因與翁治豪共同投資數百萬元失利，背負鉅額債務，2人於是合作媒合虛擬貨幣交易，為提高交易量，由其提供自己與同事帳戶，供買家匯入後，再由他轉匯或提領，交予翁支付賣家，是受翁詐騙，否認犯行。

高雄高分院調查，洪身為高階警官，卻任意交付帳戶，又自承因負債壓力，覺得怪怪的，金流有可能涉及不法，已有預知違法，因此判決上訴駁回，尚未定讞。

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