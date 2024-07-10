基檢打詐先破2詐團機房 溯源再破2座「線上水房」

基隆地檢署循線查獲劉姓、林姓等線上水房首腦，扣押瑪莎拉蒂跑車（右）及賓士房車各1輛等不法所得，（記者林嘉東翻攝）

2024/07/10 18:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署去年先、後瓦解陳姓男子、黃姓男子為首詐騙集團，設在桃園、淡水2處電信詐騙機房，利用投資、與變聲器「變聲」為女生甜美聲音詐騙被害人，再溯源追出專替黃男洗錢的幕後2座詐欺「線上水房」，上個月再逮劉姓水房頭、與林姓水房頭，涉嫌利用11名人頭以網路約定轉帳方式，將詐得被害人台幣8000餘萬贓款洗到海外；案經檢察官複訊後，將劉、林依涉犯刑法詐欺、洗錢防制法等罪嫌，以有逃亡、湮滅證據及勾串共犯、證人之虞，向法院聲羈2人禁見獲准。

基隆地檢署檢察官陳筱蓉去年1月間，指揮法務部調查局新北市調查處、新北市金山警分局等單位，偵破陳姓男子為首6人詐欺集團，在桃園設置電信詐騙機房，以假投資真詐財，行騙被害人；未料，陳的同夥黃姓男子在陳等7人遭檢方起訴後另起爐灶，於去年7月間承租淡水區某高級住宅架設詐騙機房，使用變聲器佯裝美女繼續詐騙；案經檢察官陳筱蓉繼續指揮警調前往淡水搜索後，再瓦解黃姓8人詐欺機房集團。

請繼續往下閱讀...

檢調警清查黃為首的詐團金流發現，黃早在2年前就與劉姓與林姓合作；由劉、林分別於Telegram通訊軟體等平台上開設不同詐欺線上水房，架設「控人群組」（人頭戶），並出資設立控點集中管理人頭，透過通訊軟體指示線上水房集團成員。

檢調警追查，黃將詐得被害人款項，交給劉、林轉換成虛擬貨幣後，再透過網路銀行綁定約定帳號，轉帳洗到境外；經清查劉、林透過2座線上水房，利用11名人頭綁定約定帳戶，將被害人8000餘萬元台幣，洗到海外。

檢方蒐證齊全後，6月6日同步搜索劉、林住處等5處地點，逮到林男，搜扣電腦1台、手機10支及點鈔機1台等犯罪工具，並扣押瑪莎拉蒂跑車及賓士房車各1輛等不法所得，並趕在劉欲搭機出境前，在機場拘提劉到案；檢方複訊後，將劉、林涉犯刑法詐欺及違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法罪，向法院聲押獲准。

主任檢察官陳照世強調，虛擬貨幣逐漸取代現金成為主要洗錢工具，犯罪集團為躲避檢警調追查，揚棄傳統經營實體水房模式，而改採線上水房，並利用手機，將詐款交易成虛擬貨幣，透過線上轉匯等方式洗到境外，偵辦極其困難。

基隆地檢署先瓦解2個電信詐騙機房，再溯源查獲2座詐欺線上水房，今天上午在內政部警政署召開的重大詐欺記者會中，獲得行政院長卓榮泰高度肯定，期勉辦案團隊持續努力，除惡務盡。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

法務部調查局新北市調查處調查官（持麥克風者）向行政院長卓榮泰（左1）簡報檢警調瓦解劉、林線上水房破案經過。（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法