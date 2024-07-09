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韓商德博 助中國詐團投假廣告詐3.8億

男子石凱翔（前排中）等人被送辦。 （資料照）

男子石凱翔（前排中）等人被送辦。 （資料照）

2024/07/09 05:30

公司撈2.5億 金牌業務抽佣8700萬 負責人等4人起訴

〔記者陳彩玲／台北報導〕韓國知名廣告公司在台設立德博公司，涉嫌協助隱身中國的詐團，投放假冒「謝金河」等財經專家的投資廣告，導致九十二人受騙，財損三億八千萬元，其中廣告業務石凱翔，光抽佣就海撈八千七百萬餘元，檢方依加重詐欺取財等罪，起訴石男、德博負責人林金漢等四人。

檢方起訴指出，林金漢二○一九年受韓國Dable INC.公司派來台灣設立德博公司，與LINE、Facebook、Google Ads等媒體平台串接廣告版位，提供HQ系統給廣告客戶自行上傳文案、圖片、連結網址，民眾每瀏覽一次，德博公司可收四至六元不等廣告費；石凱翔於德博擔任廣告業務，負責招攬並協助客戶使用HQ系統。

二○二二年一月間，有LINE暱稱「黑白」、「鑫」、「小高」、 「沙」等身分不詳且自稱中國地區人士，向石凱翔表明有意以虛擬貨幣USDT支付廣告費用，刊登投資廣告，石男為滿足客戶需求，利用妻子、父親公司名義，在MAX交易所、ACE交易所開設虛擬貨幣錢包。

石凱翔確認收到「黑白」等人支付費用後，將款項充作廣告代理商帳號的儲值點數，給「黑白」等人在HQ系統內上架詐騙廣告，如「32K工人薪水微薄，靠股票累積百萬台幣」等，還假冒投資名人、財經專家謝金河、楊世光，讓民眾誤信點擊，落入詐團陷阱。

石凱翔還會指導、協助詐團規避德博公司外聘人員或媒體平台審查廣告內容，檢警查出，德博公司前後賺取二億五千萬元，石凱翔從中抽佣高達八千七百萬餘元，石男等三人被依加重詐欺取財、洗錢等罪起訴。另石妻協助掩飾交易，開立廿八張不實發票，被依商業會計法起訴。

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