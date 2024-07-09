金門小船暗艙藏走私中國香菇及小動物 65隻保育龜鬼門關前走一回

金門岸巡隊查獲的保育類動物日本石龜。（金門岸巡隊提供）

2024/07/09 21:52

〔記者吳正庭／金門報導〕海洋委員會海巡署第12巡防區指揮部會同法務部調查局福建省調查處，8日凌晨在金門「寒舍花」岸際，截獲3嫌利用動力小船涉嫌走私中國香菇475.92公斤、魚類及蜥蜴等爬蟲類逾1600隻，其中包括從鬼門關救回的保育類動物，有59隻日本石龜、6隻亞洲巨龜，全案移送金門地檢署偵辦中。

近日隨著漁事問題，金廈情勢頻起波瀾，第12巡防區指揮部掌握情資，又有私梟行動，於8日凌晨發現有3嫌利用動力小船，從金門東北角的寒舍花岸際，逆時針方向駛往金門西南角一帶，約凌晨2點多又返回寒舍花，巡防區隨即派員攔檢，利用熱顯像儀等科技偵蒐器材，搭配防疫犬登船搜索，果然在小船疑似冰櫃下方的暗艙內，發現一批可疑物品。

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經清點，該小船密艙有中國香菇475.92公斤、魚類650隻、龜類543隻、蜥蜴、蠑螈等爬蟲類486隻，總計活體動物1679隻，研判私梟準備將這些貨品私運往台灣本島，再轉手賣出牟利。

由於這些小動物疑似來自中國，相關單位基於防疫考量，準備處以安樂死，就在準備動手時，第12巡防區指揮部查緝隊緊急拿到屏東科技大學的鑑定報告，發現其中的59隻日本石龜、6隻亞洲巨龜，屬於2級保育類，才將65條保育動物的生命從鬼門關口搶救回來。

第十二巡防區表示，目前查獲物品正由海關進行鑑價中，未來除以海關緝私條例或懲治走私條例嚴辦，也會針對其中觸犯野生動物保育法，一併移送金門地檢署偵辦。

退休執法人員反映，緝私查獲的香菇，通常由公部門委託遴選的鑑價商，根據產地鑑定、市場價格等條件綜合評估，執行鑑價；若當事人有異議，多會採用委託鑑價結果。但長年下來，鑑價數字似與外界期待有落差，不可不慎。

海巡署表示，海巡單位持續查緝走私，打擊非法海上運輸鏈，維護國家邊境安全及經濟秩序，並呼籲民眾勇於舉報，確保國家安全。

金門岸巡隊搭配防疫犬，在暗艙內查獲香菇等走私貨。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊在小船疑似冰櫃下暗艙查獲香菇等走私貨。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊將查獲走私香菇卸下船艇。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊員穿上防護衣清點查獲的活體動物。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊查獲的中國香菇。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊查獲的走私小魚。（記者吳正庭攝）

金門岸巡隊查獲的走私蜥蜴。（記者吳正庭攝）

金門岸巡隊查獲的一盒盒走私蜥蜴。（記者吳正庭攝）

金門岸巡隊截獲的走私龜。（記者吳正庭攝）

金門岸巡隊查獲的保育類動物亞洲巨龜。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊查獲的走私蠑螈。（記者吳正庭攝）

金門岸巡隊組主任辛漢良說明動力小船在海上走私的「私路」。（記者吳正庭攝）

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