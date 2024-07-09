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男被控白嫖還洗劫應召女遭打爆頭 5嫌落網2收押

警方逮捕涉糾眾圍毆朱姓男子的黃姓主嫌（中者）。（警方提供）

警方逮捕涉糾眾圍毆朱姓男子的黃姓主嫌（中者）。（警方提供）

2024/07/09 19:32

〔記者王俊忠／台南報導〕〕6月下旬網路流傳1段影片指，有男子被控疑因白嫖應召女、洗劫女方財物，遭人打到頭破血流，男子按著傷口出面道歉，並傳遭對方逼簽150萬元本票。警方掌握黃姓主嫌與4名共犯，相繼拘提到案，並在黃嫌住處起獲14包毒品咖啡包，依妨害秩序等罪嫌送辦。檢方訊後聲押，法官裁定黃嫌與蘇嫌收押禁見。

台南歸仁警分局接獲報案，得知遭人糾眾毆打逼迫的受害人是1名40多歲的朱姓男子，朱男受害地點是在東區1家汽車旅館。歸仁警方把情資轉交給市警一分局。

一分局組成專案小組並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，專案員警到現場周邊勘查蒐證後，掌握相關涉案車輛，同時循線鎖定犯嫌身分，近日兵分多路執行拘提、搜索行動，將涉案的黃姓主嫌（40歲）及其他蘇姓（40歲）、邱姓（20歲）、王姓（31歲）、潘姓（22歲）等4名共犯拘提到案，並在黃嫌住處起獲毒品咖啡包14包。

據了解，朱男指控遭對方逼簽150萬元本票作為處理此事的代價；黃姓等5名共犯則否認有逼簽本票情事、也批朱白嫖、洗劫應召女的行徑很惡劣。由於警方搜索行動並未扣到這筆面額的本票，形成雙方各說各話。而疑似受害的應召女也未出面報案控訴朱男，警方會持續尋找受害女出面報案以釐清案情。

警方對5名嫌犯訊問後，依妨害秩序、妨害性隱私、妨害自由、恐嚇取財及傷害、毒品危害防治條例等罪嫌移送台南地檢署偵辦；檢聲押後台南地院裁定黃嫌及蘇嫌2人收押禁見。

警方查扣黃姓主嫌所有的毒品咖啡包。（警方提供）

警方查扣黃姓主嫌所有的毒品咖啡包。（警方提供）

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