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燒烤店老闆欠酒錢不還 債主上門按喇叭被打到腦震盪

在林園經營知名燒烤店的張姓男子疑欠酒錢，債主找上門竟被打到腦震盪。（資料照）

在林園經營知名燒烤店的張姓男子疑欠酒錢，債主找上門竟被打到腦震盪。（資料照）

2024/07/07 12:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在高雄林園經營知名碳烤店的張姓男子，疑欠林姓酒商13萬酒錢，林在網路直播公審「老婆一個換過一個，整天都在想酒促小姐」，還跑到張的燒烤店狂按喇叭洩憤，張男見狀直操起鐵椅砸車，還把林男打到腦震盪，法官依散布文字誹謗罪判林男拘役50日、傷人的張男徒刑6月，均得易科罰金。

判決指出，張、林疑有買酒糾紛，2022年7月2日凌晨4點，林在網路開直播公審張男，並在限動發表「仗勢欺人，民進黨代表欠人酒錢不還」、「仗勢你家的祖產多，老婆一個換過一個，整天都在想酒促小姐」。

林男發完直播後見張男沒有反應，5天後開車到張男經營的燒烤店，在車上狂按喇叭企圖影響張男做生意，張男見狀，直接拿起店裡鐵椅，先朝林男車子狠砸，再探身進入車內拉出林男，把林男打到腦震盪、硬腦膜下血腫及身上多處擦挫傷。

林男被打後報警，高雄地院審理時，張男喊冤，聲稱當時林男長按汽車喇叭之後，他擔心林男會開車衝進來傷害自己和店內客人，出手阻擋屬於正當防衛；但法官傳喚兩名目擊證人，證人都說，只看到張男拿鐵椅子砸車，鐵椅腳戳駕駛座，林男被打到逃跑時，還被張男追上勒住脖子架住、毆打頭部，林男一路被打都沒有還手。

法官根據證人供詞及相關事證，認定張男出手毆打林男不構成正當防衛，依傷害罪判他徒刑6月、得易科罰金，而林男在網路公審張男的內容也不是事實，依散布文字誹謗罪判林男拘役50日，兩人均可易科罰金，可上訴。

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