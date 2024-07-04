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矯正署監所首長人事異動 許金標接台北監獄典獄長

法務部外觀。（資料照）

法務部外觀。（資料照）

2024/07/04 16:01

〔記者陳彩玲／台北報導〕法務部矯正署今公布監所首長人事異動，由於機關首長5名及副首長1名將於7月16日屆齡及自願退休，因此辦理職務調整作業，宜蘭監獄典獄長許金標調派台北監獄典獄長、台北看守所所長劉明彰調派桃園女子監獄典獄長、矯正署矯正醫療組副組長溫瑞祥調派基隆看守所所長，相關異動人員將於7月16日到任新職。

以下為36名人事異動名單：

一、 宜蘭監獄典獄長許金標調派臺北監獄典獄長。

二、 矯正署副署長楊方彥調派宜蘭監獄典獄長。

三、 桃園女子監獄典獄長林憲銘調升矯正署副署長。

四、臺北看守所所長劉明彰調派桃園女子監獄典獄長。

五、 矯正署主任秘書詹益鵬調派臺北看守所所長。

六、 花蓮監獄典獄長蘇坤銘調派矯正署主任秘書。

七、 高雄第二監獄典獄長林振榮調派花蓮監獄典獄長。

八、 高雄女子監獄典獄長陳憲章調派高雄第二監獄典獄長。

九、 臺南看守所所長吳永琛調派高雄女子監獄典獄長。

十、 臺東監獄典獄長林順斌調派臺南看守所所長。

十一、 矯正署綜合規劃組組長于淑華調派臺東監獄典獄長。

十二、 明德外役監獄典獄長戴明瑋調升矯正署綜合規劃組組長。

十三、 屏東看守所所長莊國勝調派明德外役監獄典獄長。

十四、金門監獄典獄長楊戶政調派屏東看守所所長。

十五、矯正署教化輔導組副組長郭慶康調派金門監獄典獄長。

十六、彰化監獄典獄長林志雄調派臺中監獄典獄長。

十七、桃園監獄典獄長鄭義騰調升彰化監獄典獄長。

十八、矯正署安全督導組組長高千雲調派桃園監獄典獄長。

十九、自強外役監獄典獄長黃敬謀調升矯正署安全督導組組長。

二十、臺東戒治所所長陳錫樑調派自強外役監獄典獄長。

二十一、綠島監獄典獄長邱量一調派臺東戒治所所長。

二十二、臺南監獄副典獄長呂憲慈調升綠島監獄典獄長。

二十三、屏東監獄典獄長蔡景裕調派嘉義監獄典獄長。

二十四、新店戒治所所長吳信彥調升屏東監獄典獄長。

二十五、矯正署後勤資源組組長張建國調派新店戒治所所長。

二十六、南投看守所所長陳育鼎調升矯正署後勤資源組組長。

二十七、臺中監獄副典獄長黃勝雄調升南投看守所所長。

二十八、澎湖監獄典獄長林豐材調派雲林第二監獄典獄長。

二十九、嘉義看守所所長曾至勲調派澎湖監獄典獄長。

三十、新竹看守所所長翁永芳調派嘉義看守所所長。

三十一、矯正署綜合規劃組副組長杜聰典調派新竹看守所所長。

三十二、武陵外役監獄典獄長蘇維闊調派雲林監獄典獄長。

三十三、基隆監獄典獄長張龍泉調派武陵外役監獄典獄長。

三十四、苗栗看守所所長黃正勇調派基隆監獄典獄長。

三十五、基隆看守所所長李金德調派苗栗看守所所長。

三十六、矯正署矯正醫療組副組長溫瑞祥調派基隆看守所所長。

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