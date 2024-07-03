大安溪畔旁遭傾倒3公噸事業廢棄物 苗警逮3嫌送辦

苗栗縣三義地區大安溪畔旁遭人傾倒3公噸事業廢棄物，污染當地環境。（警方提供）

2024/07/03 13:43

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗警察分局日前接獲民眾報稱苗栗縣三義地區大安溪畔旁遭人傾倒3公噸事業廢棄物，嚴重污染周邊環境，經調閱周邊監視器，鎖定涉案車輛「以車追人」，2日前往台中地區將涉案的3名男子查緝到案，全案今（3）日依違反廢棄物清理法罪嫌移送苗栗檢方偵辦，依廢物清理法可處1年至5年徒刑，併科1500萬元以下罰金。。

警方調查，張男（34歲）夥同吳男（27歲）分別駕駛兩輛營業用大貨車，承載彰化地區某處工地拆卸下來的石棉瓦、廢木板等事業廢棄物，不法棄置於三義鄉鯉魚潭村附近砂石場前空地，有害事業廢物廢石棉瓦約50坪、3公噸，藉此從中獲利數萬元。

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苗栗警分局獲報後立即派員會同苗栗縣政府環境保護局實施聯合稽查，確認該廢棄物屬事業廢棄物，隨即調閱周邊監視器影像，鎖定涉案車輛「以車追人」。昨天前往台中市將涉案的張男（39歲）、張男（34歲）及吳男（27歲）等3人查緝到案，其中39歲張男為一家工程行負責人。

苗栗警分局指出，三義地區大安溪畔鄰近水源，是三義地區著名的觀光景點，絕不容許不法分子破壞這自然美景，民眾若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請向環保局檢舉或與警方報案，共同打擊不法。

苗栗縣三義地區大安溪畔旁遭人傾倒3公噸事業廢棄物，警方鎖定特定車輛「以車追人」。（警方提供）

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