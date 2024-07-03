狂！越女騎機車國道逆向飆2公里 3車閃避不及連環撞

1名越籍女子騎機車誤闖國道逆向騎車被撞飛受傷，還要面臨罰鍰。 （國道七隊提供）

2024/07/03 11:41

〔記者湯世名／彰化報導〕狂！一名21歲越南籍女子昨天（2日）深夜11點30分，騎機車從國道3號209公里南下路段一路往北逆向狂飆，騎到南下207.9公里處時，與南下內側車道車輛擦撞，共引發3車連環追撞，越籍女被撞傷，送彰化基督教醫院治療，所幸僅受輕傷，事故發生原因與肇事責任由國道七隊釐清中。

國道七隊調查，該名越南女子昨天深夜11點30分從南下209公里中投交流道上國道3號後即一路往北騎，沿途都騎在內側車道，不料在行經南下207.9公里處霧峰路段時，1輛南下的汽車駕駛發現內側車道有1輛機車，想要閃避但仍發生擦撞，造成越女連人帶車彈飛，汽車受損停車，又引發後方2輛汽車接連追撞；3輛汽車都受損，駕駛都未受傷；越女則受傷送彰基治療，所幸僅受輕傷。

請繼續往下閱讀...

國道七隊指出，經初步了解，該名越籍女子表示是因為不熟悉路況才誤闖國道；用路人行駛高速公路時，應注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項規定，行人、機車或自行車誤闖國道高速公路，處駕駛人3000元以上6000元以下罰鍰。相關肇事經過及肇因由國道七隊釐清中。

1名越籍女子騎機車在國3南下路段往北逆向騎車，被南下車輛追撞彈飛。 （國道七隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法