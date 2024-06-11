國小狼師猥褻女童卻否認犯行 法官痛批判2年10月定讞

國小狼師猥褻女童卻否認犯行，最高法院維持歷審見解，痛批他對足以當她女兒的女童下手，對鄉間來小學來說更是駭人聽聞，也讓其他競競業業的廣大教師感到蒙羞，依猥褻罪對他判刑2年10月定讞。示意圖。（資料照）

2024/06/11 11:36

〔記者溫于德／台北報導〕中部一名任教逾26年的已婚國小狼師，前年命六年級女童清晨到校供其撫摸胸部至少1至2分鐘。最高法院維持歷審見解，痛批狼師竟對足以當他女兒的女童下手，犯後還粉飾犯行，且對規模甚小的鄉間小學來說更是駭人聽聞，也讓其他競競業業的廣大教師感到蒙羞，決定依猥褻罪對他判刑2年10月定讞。

判決指，這名狼師除了是自然、綜合活動、體育等課程的科任老師，也是女童參加競技運動校隊的教練，他卻要求女童前年5月12日一早7時許到學校校史室內，供其撫摸胸部1至2分鐘；女童礙於狼師的身份，只能配合屈從。女童後來把受害過程告知輔導老師並報警處理，狼師才被檢方起訴。

請繼續往下閱讀...

然狼師辯稱，當天在校史內只有詢問女童的課業及生活狀況，並輕拍女童的肩膀，但絕對沒有用手搭著女童肩膀，更沒有摸女童的胸部。

不過一、二審均採信女童的證詞，女童哽咽地說，狼師把手放在她的肩膀上，接著往下摸到胸部；且依社工與兩名老師的說法可知，女童在本案發生前，應該是漸漸承受不住狼師一而再、再而三的單獨約詢，甚至開始有肢體接觸。

一、二審痛批狼師任教多年，資歷甚深，且女童的年紀都足以當他的女兒，他竟踰越人倫，背棄教師倫理，見女童個性乖順聽話，一再藉口單獨約詢女童，更跨越刑法紅線，下手撫摸其胸部，嚴重敗壞社會對教師的高度信賴，對規模甚小的鄉間小學而言，更是駭人聽聞，也讓其他競競業業的廣大教師感到蒙羞。

一、二審也指，根據社工後續訪視發現女童初期易受事件影響而感到緊張、有壓力，幸未出現惡夢及睡不好的情況，也還好女童的家庭支持系統稱的上穩固，然狼師對女童造成的無形傷害，仍待耗費社政資源持續追蹤，代表損害不容小覷，決定依猥褻罪對狼師判刑2年10月。最高法院駁回上訴確定。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法