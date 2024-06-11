不停讓行人小心挨罰！南投警方今起3天大執法

南投警方今啟動不停讓行人大執法，24處路口優先執行。（南投縣警察局提供）

2024/06/11 09:22

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府警察局為維護行人安全，洗刷台灣為行人地獄污名，今（11日）起至13日，連續3天在全縣啟動不停讓行人大執法，並針對24處易發生事故路口優先執行，呼籲用路人行經路口，依規定禮讓行人，降低行人死傷事故，也避免受罰。

南投縣政府警察局指出，交通部統計去年行人因交通事故死亡高達380人，今年1至3月行人因交通事故死亡人數仍達119人，行人交通事故肇事原因以車輛於路口「未注意車前狀況」 、「搶越行人穿越道」及「行人未依規定行走行人穿越道、地下道、 天橋而穿越道路」為三大主要肇因，因此警方今起展開不停讓行人大執法。

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南投縣警察局表示，警方針對縣內去全般交通事故進行統計分析，由交通隊及各分局就轄區提列出24處易發生交通故的路口優先執法，包括南投市三和三路與公園街口、草屯鎮太平路與育英街口、埔里鎮中山路二段與北辰街口、竹山鎮集山路與前山路口等，重點取締項目包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與臨時停車」及「影響行人路權道路障礙」等違規行為。

警方指出，駕駛人行經無人指揮路口時，應在距離行人一個車道寬（約3公尺）處停車禮讓行人；路口有人指揮時，不聽從指揮強行通過者，得逕予認定舉發。依現行道路交通管理處罰條例規定，汽車若不停讓行人，可處6000元罰鍰、機車部分處1200元，另不停讓視障人士可加重處罰至最高7200元；閃紅燈未停車再開可處1800元罰鍰；人行道及行人穿越道違規停車，最高可處1200元罰鍰。

南投縣埔里鎮中山路三段與大城路口，已啟用取締路口不停讓行人科技執法設備。（資料照）

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