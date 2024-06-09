建設公司開假發票助逃291萬元稅金 負責人判刑1年

基隆地院近日審結，認定張男無法出示與收受發票公司有真實往來證據，判處有期徒刑 1年。 （記者吳昇儒攝）

2024/06/09 15:05

〔記者吳昇儒／基隆報導〕台北市某建設公司張姓董事長於2018起，陸續開出、收受1億多的不實發票，助20家公司逃291萬餘元稅金。財政部北區國稅局發現異狀，委請基隆地檢署進行偵辦。檢察官調查後發現，張男與這些公司並無實際往來，便依違反商業會計法將張男起訴。基隆地院近日審結，認定張男無法出示與收受發票公司有真實往來證據，判處有期徒刑1年。

檢方調查，張姓男子為某建設公司實際負責人，近年來陸續開出不實發票共249張，金額高達1億1千餘萬元，而收到發票的營業公司，則向稅捐稽徵機關申報扣抵稅額，共折抵291萬餘元。

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檢察官偵訊時，張男無法提供與20家公司往來的真實的交易紀錄，故被依涉犯填製不實會計憑證罪起訴。

法官審理時，張男仍否認犯行，堅稱自己開建設公司，為的是要設置養老院，而案發時仍在籌備階段，根本無需開出發票，當時均是委請會計師事務所幫忙作帳，因為相信對方，所以都讓該事務所人員幫忙處理，實際上都是對方違法開立發票。

法官調查，張男從偵訊時到審理時，均無法交代開出的249張發票進、銷貨的情形，而張男口中稱的會計師事務所人員，也於法庭上也宣稱，自己曾在譚姓會計師事務所內，擔任跑腿業務，確實有跟張姓被告公司往來；但當時只有負責收送文件，根本不知道文件內容。張男也於審理時辯稱，公司發票都是自己去稅捐機關臨櫃領取，但他都沒有開出去，是由該名會計師事務所人員開出。

法官認為，張男無法提出積極證據證明該名會計師事務所人員涉案，豈能對開立不實發票、幫助他人逃漏稅捐等狀況宣稱不知情？且無積極證據證明有他人涉案，唯一合乎經驗法則的解釋，就是張男自己開立假發票助人逃漏稅，故依填製不實會計憑證罪判處他有期徒刑1年。

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