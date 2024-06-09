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驚悚撞擊！騎車送貨衰遇闖紅燈 小餐包染血騎士命危

機車上小餐包散落一地，令人怵目驚心。（民眾提供）

機車上小餐包散落一地，令人怵目驚心。（民眾提供）

2024/06/09 11:23

〔記者許國楨／台中報導〕台中市發生驚悚交通事故，一輛休旅車今天凌晨行經南屯區路口時，闖紅燈撞上同向停等紅燈機車，機車騎士連人帶車被撞飛後當場失去生命跡象，機車上載送的小餐包也夾雜著血跡掉滿地，怵目驚心；雖騎士送醫搶救已恢復呼吸心跳，目前仍在加護病房觀察，確實肇因將由警方進一步釐清。

這起事故發生在今天凌晨1時42分，地點在南屯區的五權西路與文心路口，28歲陳男當時駕駛休旅車沿文心路外側車道由南往北行駛，行至該路口時，直接從方撞上同向騎機車，正在停等紅燈的王姓男子（46歲），因撞擊力道猛烈，除王男連人帶機車噴飛，機車上載運的小餐包也散落一地，當場失去生命跡象。

警方獲報趕抵處理時，只見汽機車零件碎片散落滿地，令人怵目驚心，王男經救護車緊急送往醫院，經搶救雖已恢復呼吸心跳仍有生命危險，目前在加護病房觀中，住彰化陳男經酒測無飲酒反應，經查，他稍早到台中找女友後，準備回家，途中行經該路口時卻發生嚴重交通事故。

陳男表示，當時看到路口的左轉綠燈亮起，因天色暗誤以為是綠燈可以直行，加上未注意到機車才會撞上，警方表示，初判肇因為陳男闖紅燈，王男無肇事因素，至於詳細車禍原因及經過，將交由市警局交通大隊分析鑑定釐清。

救護車趕往將重傷王男送醫。（民眾提供）

救護車趕往將重傷王男送醫。（民眾提供）

發生事故的文心路與五權西路口。（民眾提供）

發生事故的文心路與五權西路口。（民眾提供）

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