男大生初戀愛上人妻 拍抖音蹭流量反成偷情鐵證

林姓男大生愛上人妻，兩人合拍抖音影片蹭流量反成偷情鐵證。示意圖。（美聯社資料照）

2024/06/08 11:21

〔記者黃佳琳／高雄報導〕第一次談戀愛的林姓男大生透過網路結識陳姓人妻，兩人陷入熱戀時，林男為了蹭網路流量，把兩人相處的甜蜜點滴拍成抖音影片，結果被陳妻老公下載後送到法院，做為兩人偷情鐵證，害自己被法官判賠30萬元。

判決指出，張姓男子與陳姓女子於2022年7月結婚，婚後才1年，陳妻就透過抖音的聊天功能與林姓男大生相識、相戀，兩人數度相約前往摩鐵開房間，第一次談戀愛的林男在陳女的教導下，逐漸掌握與異性相處的方法和技巧，讓他數度傳訊「等你月經結束我們再來」、「或者是月經快結束的時候還可以偷偷X在裡面」、「但我按奈不住我的手手」向陳女撒嬌。

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林姓男大生為了蹭網路流量，還把兩人相處的甜蜜點滴拍成抖音影片，結果陳妻偷吃被老公抓包，她還把林男的抖音連結傳給老公，讓老公把影片下載後拿去做為證據，向林男提告求償80萬元。

高雄地院審理時，林男說自己是第一次談戀愛、涉世未深，剛開始交往時，他不知道陳女已婚，後來發現她有老公，想提分手但陳女不肯，自己才勉強跟她持續交往；但法官認為，林男知道陳女是人妻後還是持續交往，已侵害張男配偶權益，因此判他應賠30萬元，可上訴。

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