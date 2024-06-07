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放鞭炮向檳榔西施示愛 基隆魚販為看她一眼代價曝光

林男愛慕蘇姓檳榔西施，昨天為了看蘇女一眼靠近檳榔攤，檢方依違反跟蹤騷擾防制法諭知1萬元交保。（情境照）

林男愛慕蘇姓檳榔西施，昨天為了看蘇女一眼靠近檳榔攤，檢方依違反跟蹤騷擾防制法諭知1萬元交保。（情境照）

2024/06/07 18:13

〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓男子愛慕蘇姓檳榔西施，到她住處站崗，讓蘇女不堪其擾，林男明知對方已聲請「跟蹤騷擾保護令」仍不罷手，上月放鞭炮吸引她目光被逮，昨為了看蘇女一眼，又靠近檳榔攤被蘇女發現，基隆地檢署今（7日）依違反跟蹤騷擾防制法，諭知林男1萬元交保。

警方調查，40多歲林姓魚販愛慕基隆市仁愛區一間檳榔攤蘇姓女店員，被控跟蹤蘇女上、下班，為了想見她一面，還跑到她住處站崗，讓蘇女不堪其擾，報警求助。警方替蘇女聲請「跟蹤騷擾保護令」，法官裁定林男不得騷擾蘇女、且應遠離蘇女住處、檳榔攤100公尺距離。

林男獲知後，為了吸引蘇女目光，上月底跑到蘇女檳榔攤外放鞭炮，蘇女被突來的鞭炮聲嚇到，定睛一看放鞭炮的竟是林男，氣到報警求助；警方獲報趕抵，將林男依違反跟蹤騷擾防制法逮捕送辦。

昨天下午4時許，林男又在林女的檳榔攤外徘徊，林女見狀馬上報警；轄區基隆市警一分局趕抵，還好林男未再有驚人之舉，只是含情脈脈的看著蘇女不發一語，被警方帶回偵辦。

由於林男違反保護令規定，未與蘇女保持100公尺距離，被警方依違反跟蹤騷擾防制法移送基隆地檢署。檢察官複訊後，將林男依違反跟蹤騷擾防制法諭知1萬元交保。

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