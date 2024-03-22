女店員喊「要報警」 男續騷擾「你要抱多緊？」判拘役80天

王姓男子與女店員小琪（化名）素不相識，竟跑到小琪上班的超商盯梢，聽到小琪說要報警時，還嘻笑回應：「來啊！你要抱多緊？」，被法院依犯跟蹤騷擾防制法與竊盜罪，合併判處拘役80天，得易科8萬元罰金。 （記者林嘉東攝）

2024/03/22 15:21

〔記者林嘉東／基隆報導〕王姓男子與超商女店員小琪（化名）素不相識，只因為小琪長得太像他女友，竟到超商盯梢、守候，遭小琪喝斥別再騷擾她，竟反問小琪：「妳不應該那麼兇」、「我已經聞到你的味道，不要再躲避我」，聽到小琪說要報警時，還嘻笑回應：「來啊！你要抱多緊？」甚至把小琪的機車偷回家。基隆地院審理後將王男依犯跟蹤騷擾防制法與竊盜罪，合併判處拘役80天，得易科8萬元罰金。

判決指出，王姓男子與小琪素不相識，認為小琪長相酷似他女友，去年3月間跑到小琪上班的超商盯梢、守候，對小琪說：「你不理我是不是？」聽到小琪喝斥他離開，接連對小琪說：「不應該那麼兇」、「我已經聞到你的味道，不要再躲避我」等語，甚至在小琪表示要報警時，嘻笑回應說：「來啊！你要抱多緊？」等語，有時跟蹤小琪到超商上班後才罷休，讓小琪感到心生畏怖，影響小琪日常生活。

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判決指出，王男不止騷擾小琪，還把小琪的機車偷回家放，直到警方通知她的機車遭竊，小琪才知道機車被王男偷回家放。法官認為，王男跟蹤小琪與偷竊小琪的機車行為，分別依違反跟蹤騷擾防制法「實行跟蹤騷擾行為罪」與刑法竊盜罪，判處拘役50天與40天，合併判處應執行拘役80天，得易科8萬元罰金。

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