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「勇者有許多種模樣」 醫美總裁常如山包下過世刑警兒女學費

愛爾麗集團董事長常如山，身兼刑警之友副理事長，呼籲企業界一起做警察的後盾。（愛爾麗集團提供）

愛爾麗集團董事長常如山，身兼刑警之友副理事長，呼籲企業界一起做警察的後盾。（愛爾麗集團提供）

2024/06/07 06:39

〔記者王捷／台南報導〕警界有句「厲害的刑警，在案發前就有消息」，他們暗中嚇阻治安危機擴大，是不會被看見的「無名刑警」。這個月4日，因肝癌過世的刑事小隊長王國珍，也是這樣的警察，醫美龍頭愛爾麗總裁常如山，他身兼刑警之友副理事長，得知王國珍的狀況很遺憾，霸氣包下王家兒女的學費並說「勇者有許多種模樣」。

王國珍是警專12期畢業生，1995年開始當警察，他在刑事單位多年，擅長傳統犯罪，佈線能力優秀，曾因長官一通電話，隻身前往黑道談判場所，在犯罪發生前化解危機，同時他嫉惡如仇，發現不好的幹部違法查案，當場抗命，從警29年來檯面下阻止許多案件發生。

不過，比起情報能力，高層更在乎警紀問題，而王國珍從未出狀況，每到一個單位，主官就四處打聽，直到認識他後，才得知他是一位好警察。他的太太是家管，女兒剛上大學、兒子才念護專，父母年都過70，但他在今年3月發現肝癌擴散，並開始請假。

今年5月間，王國珍還跟同事說，再撐9個月，等到明年2月，他能領月退，如果過世，妻子還能領半俸，過沒幾天他又住院，打電話給以前的老同事說，這次住院可能難出去了，希望老同事能照顧他小隊上的年輕警員，最後在這個月4日過世。

除了撫恤金外，警二分局也發起警心行動募款，常如山得知王國珍過世，霸氣包下王國珍兩名子女未來的學費，並表示刑友會不只頒獎表揚有功警員，也全力協助遇到困頓的警員與警眷。

常如山說，中捷砍人事件，「長髮哥」許先生與嫌犯搏鬥，引用動漫《葬送的芙莉蓮》台詞，勇者一定會這麼做，他很感動，所以替長髮哥免費修復臉上傷疤，但他也說，勇者有許多種樣貌，許多刑事人員默默守護治安，他們很少被看見，向業界喊話一起做警察的後盾。

警二分局刑事小隊長王國珍，在這個月4日因肝癌在醫院過世，警二分局啟動「警心行動」募款。（記者王捷翻攝）

警二分局刑事小隊長王國珍，在這個月4日因肝癌在醫院過世，警二分局啟動「警心行動」募款。（記者王捷翻攝）

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