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恐怖隨機殺人！宜蘭鐵工當街割頸傷2人 判刑10年定讞

宜蘭地院依2件殺人未遂罪各判劉男6年，合併應執行10年徒刑；二、三審皆維持原判，判刑10年定讞。（資料照）

宜蘭地院依2件殺人未遂罪各判劉男6年，合併應執行10年徒刑；二、三審皆維持原判，判刑10年定讞。（資料照）

2024/06/06 11:50

〔記者張文川／台北報導〕宜蘭縣45歲鐵工劉子平，去年6月吸毒後和父親吵架，竟騎機車拿著美工刀，到冬山鄉三奇美徑（宜蘭版伯朗大道）附近隨機殺人，割頸殺傷2人，幸都未傷及要害，警方案發2天後逮到劉男。一審宜蘭地院依2件殺人未遂罪各判6年，合併應執行10年徒刑；二、三審皆維持原判，判刑10年定讞。

判決指出，去年6月18日，劉男施用安毒後，當晚與父親吵架，心情鬱悶，騎機車出外解悶，當晚9點41分，於冬山鄉成興路與191縣道（國5側車道），尾隨蔡姓機車騎士，從後突襲持美工刀割其頸部，造成騎士左側頸線15公分撕裂傷，隨即騎車逃逸。

8分鐘後，劉男騎到蘇澳鎮隆恩路，見余姓被害人在住家門口講電話，竟又持刀割對方的右頸部，劃出25公分長的撕裂傷，再迅速逃離現場。

2名傷者幸皆未傷及血脈及呼吸道，幸運撿回一命，卻餘悸猶存良久。凶手劉男躲了2天，才被警方逮獲。

宜蘭地院一審認為，劉男只因對父親的不滿情緒無處宣洩，即驟起殺意，雖未導致死亡，但犯罪手段兇殘，嚴重危害社會秩序，增長社會暴戾之氣，犯後逃離躲藏，偵、審時的辯解也避重就輕，未真摯道歉也未尋求和解，未見悔意，量處10年徒刑。

二審高等法院認為，劉男手段兇殘，造成被害人難以弭平的心理傷痛，嚴重危害社會秩序，徒增社會暴戾之氣，且犯罪後立即逃離現場躲避藏匿，歷次辯詞避重就輕，未見悔意，犯後態度不佳，維持原判。

劉男上訴主張因吸毒後辨識行為能力降低，但最高法院認為起因是因劉自己長期吸毒的過失行為所致，不能減刑，認定二審認事用法無違背法令，故駁回上訴定讞。

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