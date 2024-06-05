出獄發現妻被包養……關刀插嘴塞錢幣殺害 狠夫竟辯「她中邪」

酒店經紀徐旻誼不滿入獄子曾女在他入獄期間被包養，出獄後竟以刀插嘴塞錢幣殺害妻子，一審被判無期徒刑，高院更一審今開庭，徐男（右）辯稱以為「她中邪」，要讓她退駕，曾女母親則斥責徐說謊，應判死刑。（記者楊國文攝）

2024/06/05 18:29

〔記者楊國文／台北報導〕曾任酒店經紀的男子徐旻誼3年前假釋出獄後，因得知妻子在他入獄期間被人包養，竟當著2歲兒子面前，痛毆妻子曾女，再以金屬製關刀插入她的嘴巴，及銅錢塞入嘴中，造成妻子傷重慘死，一審被依殺人罪判處無期徒刑，高等法院更一審今開庭，徐否認殺人，當時認為妻子「中邪」，自己只是想救她，「讓她退駕」，只承認犯傷害致死罪；不過，曾母痛批徐男說謊，根本是故意殺人，應判死刑。

判決指出，28歲的徐旻誼2019年11月因案入獄服刑，2021年7月10日下午4時許返回八德住處探視21歲妻子與2歲兒子，徐查看妻子手機，發現竟有與其他男子親密合照，詢問後得知妻子在他入監服刑期間被包養，2人發生爭執。

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徐男暴怒之下，竟將曾女壓制在客廳地板上痛毆，並持電視櫃旁長約23公分的金屬製關刀及除塵紙滾筒，戳擊曾女胸部，再將關刀插入曾女嘴巴，還以祭拜用銅幣塞入她的口中，導致她窒息當場慘死。

曾女母親返家後立即打119報警，警方據報趕抵現場時，發現曾女已倒臥血泊中已死亡，徐男則呆坐一旁，竟辯稱妻子「中邪」，自己只是「想救她」等語，檢方依家暴殺人罪嫌起訴徐男。

桃院審理時，徐男辯稱因曾女施用毒品咖啡後抽搐，以為她中邪，才以關刀、銅錢幣塞入被害人口腔，防止她咬舌，是為了救她。

但法官不採信，調查認定徐男僅因不滿曾女在其入監服刑期間與異性交往，不僅暴力毆打，致曾女傷勢遍布頭、臉、胸腹部多處、傷痕累累、肋骨骨折，還以關刀等物硬塞口中，殺害曾女，將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。全案上訴高等法院，檢方求處判決徐死刑。全案經最高法院撤銷發回高院更一審。

高院更一審今下午首度開庭，提訊徐男出庭，徐知口否認殺人意圖，指稱入獄前擔任酒店經紀，曾女探監時說她被包養，他出獄後男子打電話給曾女，曾女保證不會再和男子聯絡，2人還討論因已有幼子，決定繼續婚姻關係，曾女則承諾將該男子的聯絡資訊、2人間的對話全部刪除，想不到卻還留著和該男子的親熱合照。

徐自稱，案發前幾天，他和曾女有食用毒品咖啡包，都是曾女提供，施用後會覺得茫；案發當天他覺得迷迷糊糊，並發現曾女全身抽搐，眼睛往上吊，以為她中邪，他很慌張，才拿起客廳電視旁的關刀給她咬著，並將銅幣塞到她的口中，並拍著她的背部，「想讓她退駕」，以為這樣可以救她，但是無效，替她做CPR也沒有用，他心想「完蛋了」，就拿關刀敲自己的頭自殘，就睡著了。

徐男強調，沒有打算殺害曾女，僅承認傷害致死罪，「我用了各種方式救她」。高院當庭勘驗確認關刀的材質是金屬材質，且堅硬，並非外傳的木材質，具危險性。法官問徐男有無賠償家屬？徐男稱一審已判決應賠償650萬元，但他未上訴，很有誠意和家屬和解，但無法說出具體的和解條件。律師則主張，徐適用刑法第19條之2的減刑條件。

被害人曾女母親當庭駁斥徐男說謊，雙方已調解太多次了，徐男並無和解意願。曾母說，案發時，她到場時，徐男只坐在女兒身旁，她趕緊打119報警，並依照119消防人員的指示替女兒做CPR，因為做CPR到手沒力，才由徐接手做CPR。

另針對徐稱事發時意識不清的說法，曾母稱並非實情，當時窗簾全部被拉上，遇害的女兒血異常的少，顯示已被徐男清洗過，「哪有意識不清？」；曾母律師認為，徐有殺人的直接故意，至今均未向家屬道歉，或賠償，請求高院判徐死刑。

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