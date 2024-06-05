啟新社福會興訟王姓董事資格不符 高院判決出爐

啟新社福會興訟指王姓董事資格不符，一審判啟新社福會敗訴，全案上訴後，高等法院今判決上訴駁回，仍判啟新社福會敗訴。可上訴。（記者楊國文攝）

2024/06/05 13:46

〔記者楊國文／台北報導〕桃園縣（已改制為桃園市）私立啟新社福會指控王姓董事因違反禁止讓渡規定，其不具福德祀會員代表資格，因此提告主張王男不得被選為啟新社福會董事，一審被判敗訴，上訴後，高等法院採信一審見解，今仍判啟新社福會敗訴，可上訴三審。

桃園縣私立啟新社福會提告指出，啟新社福會是由桃園縣境內32個神明會捐助財產所成立，依捐助章程第5條、董事暨代表產生辦法第1、4、7條等規定，其董事應先由各捐助神明會的自然人會員推選會員代表，再自各會員代表中遴選。至於各捐助神明會的會員代表，由各該神明會自行推選，如有死亡或出缺時，由原神明會辦理補選，若補選有困難，得由原會員代表的繼承人繼承，但禁止讓渡會員代表資格。

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啟新社福會認為，王姓董事因為是神明會福德祀（北勢）會員代表，被選為啟新社福會第5屆董事，但其福德祀會員代表資格，是繼承自其父親，而其父親是受讓自其兄，違反禁止讓渡的規定而屬無效，因此訴請法院確認王姓董事並無會員代表資格，因此不得擔任啟新社福會第5屆董事。

王姓董事指稱，啟新社福會之前已對他起訴，主張他並無福德祀會員代表資格，請求確認他和啟新社福會董事委任關係不存在，經最高法院裁定駁回確定，卻又再度主張他並無代表資格，不得擔任啟新社福會第5屆董事，並無理由。

桃園地院審理認為，啟新社福會於2015年間對王姓董事起訴，主張王的會員代表資格是由父親自其胞兄受讓，再由他繼承，應屬無效，已被最高法院裁定駁回確定，又以同一事由，爭執王姓董事並無福德祀會員代表資格，不具擔任啟新社福會董事資格，並無理由，判啟新社福會敗訴。全案上訴高等法院。

高等法院審理後，採認一審見解，仍判啟新社福會敗訴。可上訴。

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