為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

啟新社福會興訟王姓董事資格不符 高院判決出爐

啟新社福會興訟指王姓董事資格不符，一審判啟新社福會敗訴，全案上訴後，高等法院今判決上訴駁回，仍判啟新社福會敗訴。可上訴。（記者楊國文攝）

啟新社福會興訟指王姓董事資格不符，一審判啟新社福會敗訴，全案上訴後，高等法院今判決上訴駁回，仍判啟新社福會敗訴。可上訴。（記者楊國文攝）

2024/06/05 13:46

〔記者楊國文／台北報導〕桃園縣（已改制為桃園市）私立啟新社福會指控王姓董事因違反禁止讓渡規定，其不具福德祀會員代表資格，因此提告主張王男不得被選為啟新社福會董事，一審被判敗訴，上訴後，高等法院採信一審見解，今仍判啟新社福會敗訴，可上訴三審。

桃園縣私立啟新社福會提告指出，啟新社福會是由桃園縣境內32個神明會捐助財產所成立，依捐助章程第5條、董事暨代表產生辦法第1、4、7條等規定，其董事應先由各捐助神明會的自然人會員推選會員代表，再自各會員代表中遴選。至於各捐助神明會的會員代表，由各該神明會自行推選，如有死亡或出缺時，由原神明會辦理補選，若補選有困難，得由原會員代表的繼承人繼承，但禁止讓渡會員代表資格。

啟新社福會認為，王姓董事因為是神明會福德祀（北勢）會員代表，被選為啟新社福會第5屆董事，但其福德祀會員代表資格，是繼承自其父親，而其父親是受讓自其兄，違反禁止讓渡的規定而屬無效，因此訴請法院確認王姓董事並無會員代表資格，因此不得擔任啟新社福會第5屆董事。

王姓董事指稱，啟新社福會之前已對他起訴，主張他並無福德祀會員代表資格，請求確認他和啟新社福會董事委任關係不存在，經最高法院裁定駁回確定，卻又再度主張他並無代表資格，不得擔任啟新社福會第5屆董事，並無理由。

桃園地院審理認為，啟新社福會於2015年間對王姓董事起訴，主張王的會員代表資格是由父親自其胞兄受讓，再由他繼承，應屬無效，已被最高法院裁定駁回確定，又以同一事由，爭執王姓董事並無福德祀會員代表資格，不具擔任啟新社福會董事資格，並無理由，判啟新社福會敗訴。全案上訴高等法院。

高等法院審理後，採認一審見解，仍判啟新社福會敗訴。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
119年歷史！礁溪玉田神明會會簿 贈宜蘭縣史館典藏
2021/09/19 16:16

119年歷史！礁溪玉田神明會會簿 贈宜蘭縣史館典藏
強化公共服務 擺接義塚大墓公捐贈3區公所公務車
2024/04/08 14:20

強化公共服務 擺接義塚大墓公捐贈3區公所公務車

國際品質大賞認證！CIMOR拿下雙面金獎
土地公誕辰！台南六甲「擔龜」僅4戶 寄望龍年提振生育率
2024/03/11 11:28

土地公誕辰！台南六甲「擔龜」僅4戶 寄望龍年提振生育率
桃園啟新社福會陷司法爭訟多年 現任董座盼會務回正軌
2016/12/05 16:30

桃園啟新社福會陷司法爭訟多年 現任董座盼會務回正軌

碳佐誠品來了！台南南區超級黑馬
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播