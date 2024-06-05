歡慶警察節 新北中和分局用音樂及美食慰勞弟兄

新北市中和警分局今邀請中華巴烏協會、馨悅葫蘆絲團及積穗國小弦樂團表演。（記者陸運鋒翻攝）

2024/06/05 12:54

〔記者陸運鋒／新北報導〕為慶祝615警察節，新北市中和警分局今邀請中華巴烏協會、馨悅葫蘆絲團及積穗國小弦樂團表演，並提供美味佳餚慰勞警察弟兄平日辛勞，其中南勢派出所副所長李建昌及實習生李坤翰為父子檔，更是象徵世代傳承。

中和分局長趙家輝說，現在警察勤務越來越繁重，為了鼓舞士氣及添增培養人文藝術氣息，藉以紓緩警察工作壓力，今年特別以美食餐點加上音樂會的方式，舉辦「美食音樂饗宴會」來慶祝警察節，讓員警能在沉重的工作壓力下，輕鬆渡過一個屬於自己的節日。

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此次活動中華葫蘆絲巴烏研究發展協會、積穗國小弦樂團，為與會貴賓及警方帶來精彩的音樂會，所有人沉浸在這音樂氣息中，紛紛拿起手機錄影拍照，掌聲不斷，不少員警都說「這是今年最驚豔的警察節！」

另外，中和分局表示，在南勢派出所擔任副所長的李建昌，他的兒子李坤翰正好在該所實習，不但沒有世代隔閡，反而對工作有更多的共識，進而經驗分享及傳承。李坤翰說，從小受到父親的影響，立志成為除暴安良的警察，旁人看來他選擇了一條辛苦的道路，但對他而言，當警察就是必須完成的事。

中和南勢派出所副所長李建昌及實習生李坤翰為父子檔，象徵世代傳承 。（記者陸運鋒翻攝）

現場提供美味佳餚歡應警察節。（記者陸運鋒翻攝）

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