「補助」員工買機票回澎湖投票 知名集團財務長涉賄選判有罪

百世多麗集團財務長高欽龍涉嫌賄選，被高雄高分院判決緩刑。（記者鮑建信攝）

2024/06/05 12:08

〔記者鮑建信／高雄報導〕澎湖縣前年底縣長等選舉，百世多麗集團財務長高欽龍，涉嫌為不知情的縣長和市長候選人等買機票賄選，被地院依違反選罷法判刑2年，他不服上訴，高等法院高雄分院上午宣判，審酌他認罪，期約賄賂僅1人，宣告緩刑5年，需支付國庫50萬元。

判決書指出，高欽龍為百世多麗集團財務長，鐘志平百則為百世多麗花園酒店中餐部行政總廚。2人為求不知情的澎湖縣長候選人陳光復、馬公市長候選人洪長青及縣議員候選人藍凱元等能順利當選，涉嫌共謀買票賄選。

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2022年11月間，高男在百世多麗酒店中餐廳內，告知鐘以補助其妻陳婦來回機票為對價，要求鐘先代墊機票費用，自臺北返回澎湖投票，後來陳婦並搭機回澎湖完成投票。案經澎湖縣調查站破獲移送法辦。

澎湖地院依違反選罷法，判處高有期徒刑2年，褫奪公權4年﹔鐘則處徒刑1年8月，褫奪公權3年，緩刑4年，需支付國庫15萬元，但僅高不服上訴高雄高分院，鍾則有罪定讞。

2審合議庭法官審酌高認罪，期約賄賂對象僅1人，維持原審刑度，但予以緩刑5年，期間保護管束，需支付國庫50萬元，仍可上訴。

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