無期徒刑殺人犯鐵窗苦讀 拿到遲來20年的高中學歷

南監學士班的畢業生，接受長榮大學校長李泳龍的撥穗禮。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/04 15:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕又屆鳳凰花開，法務部矯正署台南監獄今天舉行樹德進修學校的畢業典禮，劉姓收容人酒後開車衝撞超商，導致1死2傷，被依殺人罪判處無期徒刑，潛心悔悟的他奮發向上，苦讀有成，取得遲來20年的高中學歷，面對未來仍漫長的鐵窗生涯，不禁感嘆「做錯事，就要付出代價」，改過遷善之路，會堅持下去。

除了樹德進修學校之外，南監與長榮大學合作教學點的管理學院學士班也一併進行聯合畢業典禮，9位取得學士學歷的收容人，戴起學士帽，接受撥穗，場面溫馨。

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43歲的學士班沃姓畢業生，少年時就誤入歧途，多次進入監所，後來因為好奇而沾染毒品，需錢孔急，卻不敢讓家人知道，竟鋌而走險，開始「賣藥」人生。

沃姓收容人因販賣一、二級毒品被判刑19年，入獄後，他徹底悔悟，連香菸都戒了，在彰監取得高中學歷，到南監攻讀學士班，唸書期間，成績名列前茅，都有拿到校內、外的獎學金。

若有機會，沃姓收容人想繼續攻讀研究所，而他高中時對商科有興趣，學士班唸的又是經營管理，即將可以申請假釋的他，出獄後要開早餐店，將獄中所吸收的專業理論，運用到實務工作上。

39歲的劉姓男子，酒後開車衝撞超商，女店員命喪輪下，迴轉逃逸時又傷及2位民眾，已入獄服刑逾12年，國中肄業的他，之前並無特殊專長，卻苦學工藝，展露美術天分，常協助南監文康活動的佈置，表現穩定。

劉男對於當時酒後的衝動相當悔悟，透過工藝學習來磨練自己的耐性，收斂年輕時的暴躁脾氣，成功蛻變，報考南監進修學校的高中部，以傑出表現，獲得藝文優良獎。

劉姓收容人早婚，有2個孩子，已分別就讀大學與國中，對於自己的青春歲月都在鐵窗度過，他認為「做錯事，就要付出代價」，所有的罪刑，自己會繼續面對下去。

考量刑期，劉姓收容人接下來會先報考南監的工藝班，先研習專業技術，未來視情況再攻讀學士班，繼續自我成長。

沃、劉在入監後，家人都不斷給予鼓勵，成為他們堅實的後盾，有了蛻變自己的最大動力。

南監今天的樹德進修學校第38屆暨長榮大學學士班第4屆的聯合畢業典禮，國中部15人、高中部23人，以及學士班9人等共47位畢業生參加，典獄長莊能杰、長大校長李泳龍一起主持，邀請授課老師與各界貴賓等觀禮。

根據統計，南監到今年度，國中部畢業生累積894名、高中部1047名，學士班則是50名，共1991名。

南監畢業生向教導過的師長獻花，表達感謝之意。（記者吳俊鋒攝）

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