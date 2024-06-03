新北各地115台娃娃機裝彈跳繩、隔板 機台老闆違法起訴

新北地檢署。（資料照）

2024/06/03 16:18

〔記者王定傳／新北報導〕陳姓男子從2022年起在新北市板橋、土城、中和、永和、新莊、三重、泰山等區，於115台娃娃機中加裝彈跳繩、隔板，被警方查獲，新北地檢署認為這種改裝行為，讓使用人操作夾取時，具有以小博大投機心態，具射悻性質，依違反電子遊戲場業管理條例、刑法賭博罪嫌將陳男起訴。

檢警調查，陳男從2022年9月22日起在新北市板橋區新海路娃娃機店內的19台夾娃娃機內，安裝彈跳繩、隔板；接著又陸續在土城、中和、永和、新莊、三重、泰山等區的娃娃機店內，以相同手法在夾娃娃機台內，安裝彈跳繩及隔板，新北市各地警方陸續查獲，總計115台有這種情形。

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檢方調查，依新北市政府經濟發展局函，「選物販賣機」內部「須無改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物可能之設施」；另依最高行政法院一份判決可知，選物販賣機經評鑑確認「非屬電子遊戲機者」，若後來機台內部有任何加裝、改裝構造物，與先前說明書所載內容不符，應為未經評鑑為「非屬電子遊戲機」之機台，而適用電子遊戲場業管理條例。

檢方認為，陳男在機台內加裝彈跳繩、隔板，讓使用人操作夾取時，具有以小博大投機心態，具射悻性質，依違反電子遊戲場業管理條例、刑法賭博罪嫌，請法院以較重的未領有執照違法經營電子遊戲場業罪論處。

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