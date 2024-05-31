爬蟲技術竊訊 邊看邊加注 地下博弈集團侵權8.3億

警方搜索機房，檢視博弈集團用「網路爬蟲技術」竊取的賽事影音。 （警方提供）

2024/05/31 05:30

中職及愛爾達已提告

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事警察局電信偵查大隊昨天宣布偵破一個體育賽事的非法博弈平台，提供投注體育賽事簽賭之外，還用「網路爬蟲技術」竊取體育賽事電視台訊號源，線上直播給賭客免費收視，讓賭客一邊看、一邊加注賭資，警方總共逮捕洪姓工程師等十八人送辦。中華職棒大聯盟及愛爾達公司等二公司已提出侵權告訴，估計侵權金額逾八．三億元。

警方從今年一月至五月七日，陸續搜索位於台中市北屯區的機房據點二處，查扣現金廿一萬餘元及電腦主機等設備，經警方抄查後，該直播平台已關閉。

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電偵大隊指出，這個非法博弈平台，與傳統網路賭博運作方式不同，平台除提供各種體育賽事投注簽賭玩法，並直播運動賽事，賭客可一邊看比賽，一邊繼續加注（俗稱走地）；直播賽事的影音畫面來源，是由博弈公司的兩位工程師編寫「網路爬蟲技術」程式，竊取中華職棒、愛爾達等國內外體育賽事的訊號源，轉至博弈集團的機房，再於該網路平台上直播給賭客玩家免費收視，以此吸引會員簽賭，增加投注金額。

警逆向追蹤破獲機房

警方分析竊訊行為模式，再加上網路逆向追蹤技術，進而追蹤到竊取訊號的機房位置，前往機房據點查獲十八人，依刑法經營賭博罪、違反著作權法等罪將涉案人移送台中地檢署偵辦。

兩工程師等18人送辦

警方表示，到案者有二人是大學資訊工程相關學系畢業、無前科的四十一歲吳姓與卅三歲洪姓工程師，他們自己編寫「網路爬蟲技術」撈取賽事影音的串流訊號，技術相當成熟，不過檢方偵訊後，先將相關人請回。

該集團直播賽事，包括愛爾達體育台的法國網球公開賽、英格蘭足球超級聯賽、北京冬季奧運會等，以及中華職棒的一、二軍賽事。

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