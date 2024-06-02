弄丟婚戒求助警巧遇「亮點」幸運找回 深情男：像從地獄回天堂

南市二分局警員幫胡姓男子找回定情婚戒，讓胡男說心情宛如從地獄回到天堂。（圖：警方提供）

2024/06/02 10:23

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局二分局昨（1日）下午接獲一名28歲胡姓男子報案，指其於前一天晚間到中西區一家量販店購物時不慎遺失定情婚戒，怎麼找都找不到，只好求助。員警前往量販店調閱監視器、在賣場附近步行途中赫見地面有個「亮點」，定睛一看竟是胡男弄丟的婚戒。對於心愛婚戒失而復得，胡男一再謝員警幫忙說：「心情像從地獄回到天堂」。

南市警二分局中正派出所警員施誌恩、林彥甫，於昨日下午3時許接獲此報案，胡男稱他於前一日（5月31日）晚間7時許與妻子到中華西路一家大型量販店購物逛街後，他佩戴在手上的定情婚戒不慎遺失，心急如焚、反覆在途中來回尋找都找不到，只好隔天到派出所求助警察。

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施、林兩名警員受理後隨即前往該大型量販店調閱監視器影像尋找，從量販店監視器中尚見胡男婚戒仍佩戴在手上，員警於是轉往隔壁永華路另一家大型家電賣場調閱監視器，步行途中，警員施誌恩看到地面有閃爍的金屬物體，心想地上怎麼有一個閃亮物體？起初以為是鑰匙圈的吊環，撿起來仔細一看居然是枚戒指，原來這正是胡男遺失的定情婚戒，即通知胡男前去領回。

胡男告訴員警，這枚戒指是他2年前向老婆求婚成功的定情對戒，這婚戒對夫妻來說非常珍貴，深具紀念價值，沒想到在購物逛街時弄丟，自己沿路在回家途中找了好幾趟都沒找到，腦中一片空白、無法好好思考，晚上也睡不著，在想要放棄的時候，腦海裡突然浮現人民保母影像，就抱著一絲希望到派出所求助。沒想到警察真幫他找回「珍貴」的婚戒，心情宛如洗三溫暖般、從掉落地獄再重回天堂直呼：「警察真是我的恩人，真的好謝謝你們！」

南市警二分局中正派出所警員施誌恩（左）、警員林彥甫（右）前往調閱監視器途中，幸運找到胡男遺失的婚戒。（圖：警方提供）

28歲胡姓男子（左）逛街購物時弄丟定情婚戒，台南市二分局警員施誌恩（右）協助尋回，讓胡男感激不已。（圖：警方提供）

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