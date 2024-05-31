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獨家》佯裝「韓系美男」誘拍清涼照 噁男迫國三女學生發生關係

北部某國中3年級女學生「晴晴」（化名）遭佯裝「韓系美男」的噁男性侵。（示意圖）

北部某國中3年級女學生「晴晴」（化名）遭佯裝「韓系美男」的噁男性侵。（示意圖）

2024/05/31 14:01

〔記者徐聖倫／新北報導〕北部某國中3年級女學生「晴晴」（化名）喜愛韓流偶像，不料月前遭有心人士誘騙，用「韓系美男」假頭像與晴晴在網路攀談，營造戀愛氛圍，要求晴晴傳裸照、自慰影片等。相約見面後更以「外流」為威脅成功性侵得逞。警方獲報已傳訊犯嫌到案，依違反兒少性剝削條例、妨害性自主等罪嫌送辦。

據悉，晴晴年僅15歲，正值情竇初開年紀，喜好使用Instagram。月前她在社群上被陌生人「阿國」（化名）攀談，見阿國的頭像正好是她喜歡的韓系美男，於是一見傾心，阿國也展開花言巧語，讓晴晴徹底淪陷愛情陷阱。

阿國起初以試探方式要求晴晴傳「清涼照」給他看，晴晴照做著內、衣褲拍照，阿國見晴晴如此聽話遂「軟土深掘」，逐漸要求晴晴傳露點照、裸照，甚至最後拍自慰影片。最糟的是，晴晴照單全收，阿國也趁此機會蒐集一堆不雅影像，開始他下一步計畫。

阿國見晴晴對他如此「暈船」，於是相約見面，見到真面目後晴晴氣壞了，眼前的男子長相與「韓系美男」四字完全無關，身形也不如他所說的是個「長腿歐巴」，其實是個矮胖男。但阿國威脅晴晴，不與他「開房間」，影像就等著外流各大色情網站，晴晴太單純沒有反抗手段，只能就範。

阿國威脅晴晴發生關係起碼5次，晴晴不堪受辱，選擇向媽媽坦白，晴晴母聽完後晴天霹靂，即刻帶女兒向警方報案。警方透過晴晴提供的各式證據，很快地將阿國約談到案，阿國堅稱他與晴晴是「合意」，同時他也不知晴晴未成年，更沒有威脅要外流影像。

警方手握完整證據，阿國對犯行完全不吐實，警詢後依法將阿國送辦，並扣下阿國的電腦、手機，將確認是否有外流情事。警方呼籲，網路發達資訊爆炸，未成年孩子們容易遭騙，家長們應多注意孩子動向，灌輸保護自我觀念，以免孩子掉入愛情陷阱。

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