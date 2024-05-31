電影「曙光」開鏡 方季惟扮彰化縣警局刑警大隊長打詐

公益電影「曙光」今天在彰化縣警局舉行開鏡儀式，「軍中情人」方季惟（中）身穿刑警背心亮相，她將在劇中飾演刑警大隊長率員打詐。 （記者湯世名攝）

2024/05/31 11:45

〔記者湯世名／彰化報導〕反毒、反詐公益電影「曙光」今天（31日）在彰化縣警局舉行開鏡儀式，「軍中情人」方季惟特地穿著刑警背心亮相，她將在劇中飾演彰化縣警局刑警大隊長，取景地點將借用彰化縣警局刑警大隊長室、派出所等辦公場所，彰化縣警局長陳明君還將客串演出，備受期待。

開鏡儀式在彰化縣警局大門口舉行，縣警局刑警大隊副大隊長張安進、彰化縣保護少年婦幼協進會前理事長高娟娟，以及方季惟、王燦、高山峰、周嘉麗、王中平、高欣欣等男女演員，上香祈求拍攝順利。

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方季惟表示，她在劇中飾演刑警大隊長，劇中扮演很嚴肅且功績卓著的長官，帶領飾演刑警幹部的王燦、高山峰打擊詐騙、毒品等犯罪。

故事發想人周嘉麗指出，團隊已拍了有關酒駕、反毒、反覇凌、反暴力，和更生人重返社會的困境，以及要盡孝的公益電影，這次把當今社會最嚴重的反詐騙也拍成電影「曙光」，劇情是以反詐騙、反毒和隔代教養串成的一部電影。

她說，目前台灣詐騙集團有報案的已經騙了好幾百億元，連高知識分子、教授、企業家都受騙，另外還有毒品氾濫問題，監獄裡面關的大部分都是與毒、詐，酒駕有關的犯人；至於隔代教飬方面，年青人忙於上班，孩子都留給父母照顧，疏於教導，學校老師也不知怎教，爺爺奶奶不打不駡。

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