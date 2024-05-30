藍白喊成立「在野黨特偵組」 法務部長：特偵組屬司法權

法務部長鄭銘謙。（記者陳彩玲攝）

2024/05/30 14:04

〔記者陳彩玲／台北報導〕國會擴權法案三讀通過，國民黨、民眾黨喊要成立「在野黨特偵組」查弊案。司法及法制委員會今天上午進行專題報告時，民進黨立委吳思瑤詢問，國會有沒有成立在野特偵組的必要性、合憲性？對此，法務部長鄭銘謙回應，特偵組是偵查機關，以憲法權力分立原則，屬司法權的一環。

吳思瑤指出，在野黨要成立國會在野特偵組，但特偵組2007年成立、2017年廢除，對於在野黨要再次恢復在野國會特偵組看法如何？鄭銘謙回應，特偵組屬於偵查機關，以憲法權力分立原則，這屬於司法權的一環。吳思瑤繼續追問「所以國會沒有這個權利嗎？有沒有成立必要性、合理性、合憲性？」鄭說，大法官有清楚解釋，這部份希望以憲法權力分立原則來看待。

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吳思瑤進一步指出，過去法務部提出五大理由廢除特偵組，包括：一、特偵組影響檢察機關內部監督機制；二、違反行政法上機關與職務不兩立原則；三、概括條款明訂特偵組事務管轄、違反法律明確性原則；四、檢察官具有司法屬性，沒有再設置特偵組的必要；五、違反再議程序及案件管考制度。過去主張如此，制度是一套，司法精神一致，過去被廢除，現在「有沒有成立國會在野特偵組必要？」

鄭銘謙說，現在檢察官偵查運作很順，他認為這部分依照目前機制，社會可以理解偵查權的運作。最後，吳思瑤說，國家制度是永續，不能容許設私涉刑堂，讓政治干預司法，淪為政黨打手的歷史事件，再次重蹈覆轍。

不過，國民黨立委吳宗憲則怒噴，國會特偵組、在野特偵組只是一個理念、名詞，跟權力分立有什麼關係，那中天電視台有一節目叫「民間特偵組」，民間怎麼可以私設刑堂搞特偵組，此外，特偵組法律依據是法院組織法，和立法院依據立法成立後生效的調查權有什麼關係， 自己叫立法院在野特偵組，又和權力分立有何關係，要鄭行政中立。

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