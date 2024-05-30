擅查個資、偽造亂丟菸蒂罰單 新北環保局巡查員判刑1年

新北地院。（資料照）

2024/05/30 13:06

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府環保局蘆洲區清潔隊林姓巡查員，因懷疑女友與詹姓男子有往來，為了查知詹男的婚姻狀況，竟請不知情同事查詢詹男車藉資料，取得他的身分字號後，偽造不實亂丟菸蒂舉發單，再以此查得詹男戶籍資料，新北地院審理後依行使公務員登載不實文書罪，判處林員1年徒刑。

檢方調查，林男是新北環保局蘆洲區清潔隊的巡查員，對於違反廢棄物清理法的違規行為，有稽查、勸導及告發的權限，怎料，他因認為女友與詹男有往來，為了查知詹男的婚姻狀況，竟自2020年起指示不知情同事協助查詢車藉資料，因該名同事無查詢車藉權限，因而轉由不知情新北環保局專責人員查詢。

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檢方調查，林男以此方式取得詹男身分證字號，隨即在新北環保局違反環保法令案件舉發通知書上偽造詹男亂丟菸蒂不實事實，甚至還在被舉發人簽章欄偽造詹男簽名，表示舉發通知書已由詹男簽名收受，再交由同事查詢詹男戶籍資料。

合議庭認為，林員觸犯行使公務員登載不實文書罪、行使偽造私文書及公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，從較重的行使公務員登載不實公文書罪處斷。

合議庭斥責林員身為公務人員，竟為私人目的，恣意查詢及利用詹男個資，所為不僅損害公務員應有恪遵職守的形象，更動搖人民對公務機關依法行政的信心，應嚴予非難。

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