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控年代旅遊林大鈞夥員工涉詐領代償金 品保協會提告詐欺

品保協會理事長張永成（圖右二）、品保協會監事會召集人黃文卿（左二）、品保協會秘書長吳美惠（左一），今日在律師陳少璿（右一）陪同下，赴台北地檢署控告年代旅遊負責人林大鈞。（記者王定傳攝）

品保協會理事長張永成（圖右二）、品保協會監事會召集人黃文卿（左二）、品保協會秘書長吳美惠（左一），今日在律師陳少璿（右一）陪同下，赴台北地檢署控告年代旅遊負責人林大鈞。（記者王定傳攝）

2024/05/30 11:51

〔記者王定傳／台北報導〕中華民國旅行業品質保障協會受理年代旅遊（美加國際旅行社）丟包事件代償申請，發現有6件申請案，疑將投資資金假冒成旅遊訂金；品保協會理事長張永成、監事會召集人黃文卿、品保協會秘書長吳美惠，今日在律師陳少璿陪同下，赴台北地檢署控告年代旅遊負責人林大鈞及其員工共4人，涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌。

張永成強調，林大鈞所為損及全台4千多家旅行社的形象與利益，提告正是為了要打擊林大鈞所主演的旅遊詐騙；黃文卿則表示，提告除維護旅遊業者的形象外，並藉由警告不法旅遊業者，不要想模仿年代旅遊詐騙消費者及品保協會。

今年2月間，美加國際旅行社因積欠越南當地地接社款項，導致我國上百名旅客滯留富國島事件；張永成指出，年代旅遊除涉詐騙旅遊消費者、公司投資者等對象外，甚至連品保協會都敢騙。

張永成進一步指出，當年代旅遊丟包事件發生後，品保協會收到約1千名消費者的代償申請，金額約3200萬元，經清查發現，其中6件有問題，疑為投資者「想把林大鈞的債務轉為旅遊債權」，他們涉嫌將投資年代旅遊的資金，假冒成旅遊團訂金，向品保申請代償，總金額約900多萬元，申請者中還有年代旅遊員工。

張永成指出，經品保協會約談申請人，已有3人撤案約700萬元，尚有3件未撤案，今日是針對其中2件提告，還有一件仍在釐清中。

品保協會提告的這兩件中的被告，除林大鈞外，還有年代旅遊的女會計及其配偶、一名女業務；他們被控涉嫌製作不實旅遊契約及代收轉付收據，將投資款佯裝成旅遊行程預收作業金，欲詐領代償金合計91萬餘元。

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