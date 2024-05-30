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超速釀4死17傷事故 63歲遊覽車司機判刑3年6個月

陳男駕駛的遊覽車因超速、任意變換車道在國3南下263.7公里處發生事故，造成4死17傷，陳姓駕駛被判刑3月6月。（資料照）

陳男駕駛的遊覽車因超速、任意變換車道在國3南下263.7公里處發生事故，造成4死17傷，陳姓駕駛被判刑3月6月。（資料照）

2024/05/30 10:50

〔記者黃淑莉／雲林報導〕去年10月21日發生在國3南下263.7公里處，搭載某家科公司員工及眷屬南下旅遊的遊覽車疑因變換車道、超速，擦撞一輛轎車後又擦撞外側及內側護欄，造4人死亡、17人受傷，63歲遊覽車陳姓司機被依過失致死罪嫌起訴，雲林地方法院今天判決，陳姓司機處有期徒刑3年6個月，全案可上訴。

法院判決書指出，陳男駕駛的出租遊覽車搭載科技公司員工及眷屬，行經事故路段，依當時路況、車況，超速行駛且從外側車道往內側車道偏行，擦撞由李男駕駛的轎車後，持續偏行撞擊內側護欄，再往右偏行撞擊外側車道由陳男駕駛的轎車，導致竹遊覽車上坐在最後一排48歲朱女及其11歲兒子、轎車駕駛52歲陳男及車上乘客61歲羅女共4人死亡，遊覽車上還有17人受傷。

判決書表示，雲林地檢署依過失致死起訴遊覽車陳姓駕駛，陳男坦承檢察官起訴的罪事實，且案發的國3路段最高速限為110公里，陳男領有合法駕照，應該要知道並注意國道、道路交通安全規範，且依當時天候、路況，被告沒有不能注意的狀況，竟疏忽沒有注意，因超速、任意及驟然變換車道，又沒有打方向燈及保持安全距離及間隔，導致發生車禍，造成4人死亡，顯然具有過失，刑法過失致人於死罪成立。

判決書表示，陳男雖與死亡的陳男及羅女家屬成立調解，但與江女的家屬未達成和解，加上陳男駕駛前一天睡眠不充分，有睡眠不足、精神不濟及恍惚的情形，更應謹慎駕駛甚至拒絕駕駛，卻仍執意出勤，且不時有超速達120公里，甚至達130公里，認為陳男確實嚴重違反遵守交通法規的義務，造成重大的危險及損害，因此判刑3年6月。

雖辯護人請求緩刑宣告，但法院認為被告犯行所生危害嚴重，且沒有被害人家屬達成和解，加上該案已經宣告超過2年的有期徒刑，不符合緩刑宣告條件。

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