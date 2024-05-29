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最rock警政宣導！警長揪同仁組樂團 飆歌嗨教反毒反詐騙

潮州警分局中山路所派出所長陳皇瑞（中）與員警李旻昌（左）、陳冠霖（右）及劉貫中組成「A005」搖滾樂團。（記者陳彥廷攝）

潮州警分局中山路所派出所長陳皇瑞（中）與員警李旻昌（左）、陳冠霖（右）及劉貫中組成「A005」搖滾樂團。（記者陳彥廷攝）

2024/05/29 23:21

〔記者陳彥廷／屏東報導〕真．警察合唱團！基層警方近年想盡辦法宣導反詐，卻常遭民眾忽視，潮州警分局中山路所派出所長陳皇瑞與員警自組搖滾樂團，另類宣導詐騙伎倆讓人眼睛為之一亮，成功擴散成效。

陳皇瑞5年半前回到故鄉潮州擔任所長，苦思如何吸引民眾注意力擴大詐騙宣導成效，後來他和同仁成立搖滾樂團「A005」，原本登台就是焦點，現在直接成為最好的宣導方式。

陳皇瑞說，唱歌是他紓壓最好的方式，日常休閒就玩樂器，分局內玩樂器的人少，他和2名所內同仁和1名分局同仁因為共同興趣組團，他擔任主唱兼吉他手，貝斯手是李旻昌、電吉他手陳冠霖、鼓手劉貫中，不過，派出所需要排班，只能利用勤餘一同到朋友家練習，但實際上能全員到齊團練的機會很少，「都是靠默契」。

「A005」雖然是業餘紓壓樂團，陳皇瑞仍設計團服，大家都是警察，人人都有的制服褲也是演出的標準服裝，樂團今年才成立，已被邀請到警友會及潮州庶民音樂會開唱，在歌曲中間空檔穿插交通安全、反詐騙、反毒及婦幼等宣導，不僅有朋友來捧場，觀眾也十分好奇，由於被介紹是「純警察」組成的樂團，更有附近居民特別前來觀看，也讓宣導效益得以擴散。

「主打歌持續增加中！」陳皇瑞說，目前以陳奕迅《讓我留在你身邊》及茄子蛋《閣愛妳一擺》為主打，兩首歌中間穿插宣導，活潑的方式收到現場民眾的回饋比以往熱烈許多。表演不僅能紓壓，更獲得滿滿成就感，接下來只要接獲得邀請且時間允許「出團」，都會儘量到場。

潮州警分局特別提醒，常見詐騙手法如假投資、假交友、解除分期付款、假網拍等，民眾不可不防。另外，務必遵守路口車輛停讓，不酒駕及113防治家庭暴力等，民眾務必提高警覺，若遭遇可疑人事、訊息，應立刻撥打110專線查證。

全警察組成的搖滾樂團「A005」應邀表演，同時藉機執行相關宣導。（記者陳彥廷攝）

全警察組成的搖滾樂團「A005」應邀表演，同時藉機執行相關宣導。（記者陳彥廷攝）

真．警察合唱團！潮州中山路所派出所長陳皇瑞（中）擔任主唱兼吉他手，警員李旻昌（左）是貝斯手是、陳冠霖是吉他手。（記者陳彥廷攝）

真．警察合唱團！潮州中山路所派出所長陳皇瑞（中）擔任主唱兼吉他手，警員李旻昌（左）是貝斯手是、陳冠霖是吉他手。（記者陳彥廷攝）

「A005」搖滾樂團由警方組成，既能紓壓培養興趣，還能增進宣導效益。（潮州警分局提供）

「A005」搖滾樂團由警方組成，既能紓壓培養興趣，還能增進宣導效益。（潮州警分局提供）

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