美國又盲又聾西施犬遭連開2槍擊斃 警：以為有狂犬病

遭警方槍擊的5歲白色西施混種犬泰迪「Teddy」。（圖擷取自City of Sturgeon Missouri/Facebook）

2024/05/26 12:32

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州近日傳出，1隻又聾又盲的5歲混種西施犬「泰迪」跑到鄰居家院子玩耍時，被當地警察連開2槍擊斃。員警的處置方式遭批執法過當，痛失愛犬的飼主也決定提告。

綜合外媒報導，19日泰迪的主人杭特（Nicolas Hunter）接到朋友電話稱，有人在當地臉書社團上傳泰迪（Teddy）跑到鄰居家草坪的貼文。杭特火速開車返家，卻在路上再次接到朋友電話，沒想到是心愛的小狗已遭員警邁倫·伍德森（Myron Woodson）擊斃的死訊。

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杭特透過警察身上的密錄器看見，當時失明又耳聾的泰迪在草坪上走來走去。沒想到幾分鐘後，這名警察卻直接朝這隻約13磅重（約5.8公斤）的小狗開槍。杭特表示，泰迪雖然先天耳聾並於2年前失明，動作上有點怪異，但牠從來不曾攻擊他人或動物。

杭特提到，泰迪在密錄器影片裡的行為不具攻擊性，當警察套住小狗的脖子時，頭只有稍微扭動一下，甚至沒有抓狂吠叫。鄰居也認同杭特的說法，證實泰迪是一隻沒有攻擊性的小狗。

員警伍德森曾向杭特表示，他並不害怕這隻小狗，也承認泰迪並未作出攻擊行為。不過伍德森辯解，泰迪看起來很像流浪狗，讓人感到「不舒服」。當杭特質疑員警反應過大時，伍德森竟然回應「不然你要我怎麼做」，並且以「放任小狗在外遊蕩」為由，開立傳票給痛失愛犬的杭特。

事發之後，斯特金市府經由官方臉書發文，稱警察的行為是為了保護自己的安全，員警認為這隻小狗受了重傷或感染狂犬病，因為害怕被咬傷並染病，他唯一選擇就是將這隻動物『安樂死』。」

杭特無法接受警方的處置，決定向警局及這名員警提出告訴。不少民眾湧進官方市政府臉書，留言聲援杭特及泰迪。第1則警方聲明下有網友砲轟，「如果你的官員感到害怕，他需要一個不同的職業。恐懼並不是殺死10磅重動物的理由。」、「這是一種恥辱。涉案的警官應該立即被解職，並被指控犯有虐待動物重罪。」

有人在第2則市府補充聲明下嗆聲，「那位警官對這座城市的危險似乎比那隻狗大得多。你竟然堅持這種行為，真是令人厭惡。希望那位官員永遠不會看到您的孩子有任何奇怪的行為。」、「如果你的警察那麼害怕一隻四處遊蕩的小狗……也許，只是也許，他們不應該成為警察，」

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