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麗園國小、林口國中附近露鳥男出沒 警加強巡邏

新北市議員李宇翔出具家長蒐證影片說，根據他了解，這名男子不僅出沒在麗園國小周邊，也有在林口國中附近現蹤。（擷取自李宇翔提供影片）

新北市議員李宇翔出具家長蒐證影片說，根據他了解，這名男子不僅出沒在麗園國小周邊，也有在林口國中附近現蹤。（擷取自李宇翔提供影片）

2024/05/29 17:06

〔記者黃子暘／新北報導〕學童上學、放學安全是家長最在意的事情，新北市議員李宇翔今（29）日質詢指出，林口區麗園國小周邊出現一名男子，疑似會尾隨女學生做出不雅動作，在地方社團引發討論，希望相關單位加強校安保障。教育局長張明文回應，研議優先派給志工、鐘點人力幫助學校加強保護；警察局長廖訓誠說，此案可能涉及公然猥褻行為，若有證人願舉發，警察局會依法查處；林口分局說，將加強巡邏。

李宇翔出具家長蒐證影片說，根據他了解，這名男子不僅出沒在麗園國小周邊，也有在林口國中附近現蹤，此人疑似尾隨女學生做出觸摸、露出下體的不雅動作，已經引發當地家長、居民討論，有家長拿手機錄影蒐證，男子面對鏡頭仍我行我素，家長擔憂如何保障學童安全，呼籲教育局、警察局提出因應措施防範，保障學童安全。

張明文回應，可能透過導護等學校相關人力盡量加強上學、放學保護措施，會研議這段時間優先派給志工、鐘點人力給學校，幫助加強預防措施。

廖訓誠說，此案可能涉及公然猥褻，若有證人願意舉發，警察局會依法查處。李宇翔說，他會把相關資料提供給警方，希望學童安全獲得保障。

林口分局回應，此案王姓當事人自2020年至今已多次涉嫌妨害風化等案，移送新北地檢共9次，最近1次函送為今年4月15日，因王男到案時均供稱因疾病影響，各案發生當下因尿急小便，並非故意露鳥妨害風化，故9次移送均以無主觀意圖而予以不起訴處分。

對於學童家長擔憂，林口分局說，轄區文化派出所將加強巡邏、主動發現問題，遇民眾檢舉反映均會馬上處理，另將聯繫王男家人溝通，以各類替代方式（如穿尿布）避免類似狀況再度發生。

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