奪命31天！ 應徵工作遭陣頭成員虐死棄屍蘇花 10嫌起訴

簡男遭虐死後，遺體被棄置蘇花路廊邊坡。（記者王峻祺翻攝）

2024/05/29 15:18

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕花蓮28歲簡姓男子懷抱工作夢，去年底透過臉書應徵人力派遣與陣頭公司獲聘，未料北上桃園31天期間，遭囚禁施虐還逼吃貓屎、麵包蟲後致死，被丟棄在蘇花路廊，宜蘭地檢署日前偵結，依傷害致死等罪嫌起訴主嫌林男等10名共犯。

林姓主嫌以經營人力派遣公司名義，吸收年輕成員加入，被害簡男應聘後被認為好欺負，常遭其他人持棍棒私刑處罰痛毆，去年12月20日上工，不到2天就因想回花蓮申辦身心障礙手冊引發林男不滿，教唆余男及手下數名年僅20歲陣頭成員，用棍棒痛毆簡男。

請繼續往下閱讀...

判決書指出，簡男遭毆打至眼角出血、全身瘀青，眾人怕他報警乾脆囚禁在房間，用鐵絲鎖住通往陽台的鐵門，今年1月中旬警方因他案搜查公司時，林男還派人看管簡男避免遭發現，隨後以各種理由加以施虐，包括紙蓮花折不好、接觸陣頭女兒被懷疑心懷不軌、想下樓收垃圾、吃飯慢等，除被用BB槍射擊，還屢遭徒手、棍棒毆打。

簡男因不敵眾人連日輪流施虐，身體滿是瘀青，甚至手指都被打斷，體內血管還破裂出血，1月18日再遭毒打後，就此不堪負荷倒地不起，隔日凌晨因皮下軟組織出血、橫紋肌溶解死亡。

林男擔心東窗事發，19日夥同2名手下先行開車至蘇花路廊勘查棄屍地點後返回桃園，再派人租車載屍企圖斷後，20日凌晨分2車開往宜蘭新澳隧道附近山區棄屍，前車探路、後車載運遺體，凌晨3時將簡男棄置於台9線116.9公里邊坡。

2車完事同行回到南澳休息，再分頭往反方向駛離製造斷點，返回桃園還車後，還到汽車旅館休息並換裝，以為天衣無縫無人知曉。未料時隔7日，簡男在26日早上被撿拾床墊民眾發現，全案曝光，檢警相驗發現簡男全身都是遭虐施暴傷痕，調閱監視器、過濾數千輛車後，循線掌握涉案林男等人送辦。

宜蘭檢方日前偵結，依犯傷害致死、加重私行拘禁、遺棄屍體等罪嫌起訴林男、余男、黃女、楊男、潘女、李男、宋男、陳男、高男及劉男等共10人；另有吳姓未成年人涉案，移送少年法庭辦理。

簡男遺體被消防人員拉上路面。（記者王峻祺翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法