前苗栗縣長徐耀昌棄土案纏訟24年 更一審仍判無罪

前苗栗縣長徐耀昌。（民眾提供）

2024/05/29 14:02

〔記者張文川／台北報導〕前苗栗縣長徐耀昌被控於26年前擔任頭份鎮長期間，涉嫌圖利棄土業者開發並販售棄土證明，一審台北地院依圖利罪判徐9年徒刑、褫奪公權6年，二審高等法院逆轉改判無罪，最高法院2020年撤銷發回更審，高院更一審今仍認定徐的罪嫌不足，仍判無罪。可上訴。

台北地檢署起訴指控，徐耀昌於1998年擔任頭份鎮長時，涉與清運業者陳順興、陳寬昌等人共謀，同意業者申請將棄土倒入頭份垃圾場，並濫開不實棄土證明，圖利業者1291萬餘元；徐耀昌等官員均否認犯罪，北檢2000年9月依對主管事務圖利、偽造文書等罪，起訴徐等24人。

請繼續往下閱讀...

台北地院一審就審了13年，認定徐等人身為公務員，卻圖利業者，造成主管機關無法正確控管棄土流向，事後卸責毫無悔意，2013年7月將徐耀昌判處9年徒刑、陳順興8年、陳寬昌5年6月，另15名官、商各處2年10月至8年8月不等徒刑，6人獲判無罪。

高院二審認為，頭份鎮公所雖對於業者的申請，函覆表示同意備查，但當時確實有垃圾爭議，鎮公所還函請苗栗縣府同意進土覆蓋，縣府工務局也據實查核未發現違法，無法認定鎮公所圖利配合業者，2019年8月改判徐耀昌無罪。

最高法院認為，徐耀昌是否逾越行政裁量權限？對於鎮公所同意收受廠商工程土方，是否知情？且二審的事實認定與證據不盡符合，有再調查釐清的必要，撤銷發回高院更審。

高院更一審今認定，頭份鎮公所因預算所限，舊廣興垃圾場確實長期無法做好覆土工作，數度引發民眾抗爭，亟需引進土方，徐耀昌批示無償獲得合格新土源，並未逾越或濫用鎮長裁量權，依據1998年環保署、苗栗縣府訂頒的相關函令，也未禁止垃圾場使用營建廢棄土當覆土，徐耀昌批示同意進土，難以認定圖利業者，罪證不足，判決無罪。仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法