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不滿超商須自助微波 女子與店員互嗆「憑什麼」

女子不滿超商店員要求自助微波，因此在店內大爆走。（擷取自社會事新聞影音）

女子不滿超商店員要求自助微波，因此在店內大爆走。（擷取自社會事新聞影音）

2024/05/29 13:10

〔記者許麗娟／高雄報導〕超商店員工作繁多，近期陸續有超商改由顧客自助微波食物，昨天（28日）深夜11點多在高雄市三民區鼎貴路超商，卻發生1名女子不滿店員不幫忙微波，當場在店內咆哮發飆，店員也回話反擊，雙方連續互嗆，驚動警方到場。

據民眾拍下的影片，女子疑似購買茶碗蒸需微波加熱，但被店員要求自助微波，女子不滿大嗆「憑什麼在要自己微波啊？」店員回應「憑什麼不用啊？」雙方你一言我一語大聲互嗆，甚至罵到有無小孩及身教問題，未料，店員一句「笑死人，自己都教不好怎麼教小孩」讓女子的怒火引爆到最高點，直接衝向櫃台掃落商品。

警方獲報後到場處理，因女子疑有喝酒，告知可等她醒來再到派出所提告，女子卻也因此爆走大嗆「我只是有喝酒，沒有喝醉」，還稱自己的酒量很好，要員警跟她拚酒，令員警啼笑皆非。

三民二分局鼎金所指出，經了解，黎姓女子（29歲）酒後因使用微波爐而與店員發生口角糾紛，雙方未有肢體衝突，黎女欲申訴，但店員將名牌收起不給拍照，後警方協調後，店員同意將名字給黎女，經告知雙方權益，皆暫不提告。另黎女於公共場所酗酒滋事、謾罵喧鬧，不聽禁止之行為，涉犯社會秩序維護法第72條，可處6000元以下罰鍰。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

女子與超商店員因微波問題發生口角，又不滿警方說她酒醉。（民眾提供）

女子與超商店員因微波問題發生口角，又不滿警方說她酒醉。（民眾提供）

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