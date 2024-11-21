「台版地面師」偽造遺囑詐1.4億 知名律師蔡鴻燊續押3個月

知名律師蔡鴻燊（前）。（資料照）

2024/11/21 18:55

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署指揮警、調偵破「台版地面師案」，今依加重詐欺、組織犯罪等罪，起訴集團首腦全絨公司負責人蔡尚岳、律師兼民間公證人蔡鴻燊等44人；3名在押被告下午被移審台北地院，法官傍晚庭訊後，諭知蔡鴻燊繼續羈押3個月，蔡尚岳的妻子林緻菱300萬元交保、全絨公司經理王煜堤400萬元交保，2人皆限制住居與出境出海。

北檢起訴指出，以全絨不動產公司實際負責人蔡尚岳為首的犯罪組織，與民間公證人、里長、員警、書記官等多人合作，利用偽造代筆遺囑，向地政機關詐取11名繼承獨居老人的不動產，過戶牟利，犯案3年獲利1億4925萬餘元，被告多達44人，起訴書長達144頁。

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主嫌蔡尚岳落網後已因其他定讞案件，發監台南監獄服刑中。其餘被告於偵查期間皆已交保，包括新北地院書記官游立綸、中山分局建國派出所員警駱勁達。

北院法官傍晚召開接押庭，林緻菱、王煜堤皆全盤認罪，蔡鴻燊否認犯罪。

38歲蔡鴻燊辯稱，他根本不知道這些代筆遺囑是偽造的，他從頭到尾都只是認證見證人的聲明書和簽名，沒想到單純的文書認證背後會這麼繁雜，「我真的很冤枉，壓力非常大」，哽咽希望法院還他清白。

其辯護律師說，蔡鴻燊2021年才考上律師，初出社會執業，不知社會險惡，才會被有心人士利用為犯罪工具，以致如今的下場，希望能讓他30萬元交保。

蔡尚岳的34歲妻子林緻菱承認犯罪，但不清楚她個人的犯罪所得有多少，她說名下帳戶都由丈夫掌控支配，大部分是給她家用的錢，她已向檢方陳報名下在台北、苗栗的16筆不動產，願意交給法院拍賣，把錢還給被害人；她為了要照顧3名未成年子女，於丈夫入獄後，逼不得已從事八大行業服務員，希望能交保。

27歲經理王煜堤坦認發起及指揮犯罪組織等所有犯行，自承扣除給共犯的金額後，包括給林緻菱的300萬元售屋尾款，自己共獲得771萬元不法所得；對此，林緻菱則回稱沒有印象，堅稱都是丈夫在處理。

王煜堤的律師說，王於偵查時主動供出共犯，協助檢方釐清案情，並已主動聲請變價拍賣名錶和市價3400多萬元的房產，用於賠償給被害人，他家四代同堂共居一處，家庭關係緊密，不會逃亡，也沒勾串共犯的必要，請求交保。

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