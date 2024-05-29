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中國6000萬K毒原料闖關入台 運毒佯稱高雄名人「陳財佑」

詹姓男子受綽號「九兄」委託，以「矽土塊」名義從中國進口58.89公斤的K毒原料來台。示意圖（彭博檔案照）

詹姓男子受綽號「九兄」委託，以「矽土塊」名義從中國進口58.89公斤的K毒原料來台。示意圖（彭博檔案照）

2024/05/29 10:49

〔記者黃佳琳／高雄報導〕詹姓男子受綽號「九兄」委託，以「矽土塊」名義從中國進口58.89公斤的K毒原料來台，詹男再佯稱高雄名人「陳財佑」，委託林姓男子去幫他領貨，結果被早已秘密佈線的檢調人員當場逮獲，雄檢偵結後依毒品罪起訴詹、林2人。

雄檢指出，2023年11月間，詹姓男子（39歲）透過通訊軟體與「九兄」連絡，「九兄」以每公斤1至2萬元代價，以「矽土塊」名義從中國進口58.89公斤的K毒原料來台，並把毒品藏在木箱裡企圖闖關。

今年1月23日，木箱從中國廈門運抵台灣時被海關人員發覺有異，經報請檢調偵辦後，檢調決定先按兵不動，依正常流程讓木箱按原定計畫運送，再秘密部署人力緊盯流向；同月25日，木箱抵達高雄某物流公司後，詹男收到物流公司傳來的到貨通知，在通訊軟體佯裝成高雄名人「陳財佑」，以1萬元代價委託林姓男子（51歲）幫他去領貨。

林男同意後，兩人相約前往物流公司 成功提領貨物後，再開車去楠梓區某汽車旅館整理K毒原料，當場被檢調人員破門逮人，並順利查扣這批市價高達6000萬元的毒品。

雄檢偵查時，詹男坦承犯行，但林男辯稱自己只是幫忙跑腿，不曉得拿的貨是毒品，但檢方認為林男自知工作內容單純，卻能在短時間獲得高額報酬，不可能不曉得自己幫忙拿的違禁品或是毒品，因此不採信他的說詞，偵結後依運毒罪將兩人起訴。

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