廉政署長交接 馮成上任：降低貪瀆、接軌國際

廉政署新任署長馮成（右）與卸任署長莊榮松（左）握手致意。（記者陳彩玲攝）

2024/05/28 15:55

〔記者陳彩玲／台北報導〕廉政署今天上午舉辦署長交接儀式，新任署長馮成表示，未來會著重防貪，降低貪瀆發生率，「用廉政打開國際的路」。而法務部長鄭銘謙也期許廉政署勿忘初衷，以防貪為主、肅貪為輔，做好廉政工作、提升行政效率，贏得人民信任。

新任廉政署長馮成是司法官訓練所37期結業，歷任台東、板橋、新北地檢署主任檢察官及襄閱主任檢察官、高檢署智慧財產檢察分署檢察官、警政署政風室主任、廉政署主任秘書，檢察及廉政歷練完整，對於聯繫及協助重大弊案偵辦，經驗充足。

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鄭銘謙致詞時，期許馮成能達成五項任務，第一廉政署以防貪為主、肅貪為輔，勿忘初衷，希望同仁協助機關做好廉政，提升行政效率，贏得人民信任；其次，在法治部分，廉政規範、揭弊者保護法、國家機密保護法等，都關係整個國家廉政發展，該推動的推動，該修法的修法，與時俱進，符合時代需求。

第三，肅貪部分，發揮團隊精神、調廉合作，精緻偵查、打擊犯罪，尤其貫徹法律正當性，講究程序合法；再者是AI行動內閣，善用AI智慧輔助系統及科技，幫助辦案、提升行政效率；最後希望同仁們做好廉政工作，務必注意個人言行舉止。

典禮結束後，馮成受訪時表示，未來將依照部長指示，著重防貪，除要求各機關政風人員務實工作內容，所有政風同仁也都能幫助機關找到風險所在，降低貪瀆發生率，另希望肅貪人員能更加精緻偵查，提高犯罪率、嚴所紀律，每個人都能正人正己把工作做好，辦案時嚴守程序正義，讓證據更明確保障人權，更期許持續接軌國際，讓國際看見台灣，用廉政打開國際的路。

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