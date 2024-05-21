張榮興掌警署 黃明昭接國安局副局長

2024/05/21 05:30

張從北市基層做起 幹練果決 黃破獲不少大案 遏止詐案攀升

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕新任警政署長人事昨天底定，由台北市警察局長張榮興接任，原任署長黃明昭調任國安局副局長，張榮興長期在台南服務，與時任台南市長賴清德淵源深厚且極受信任，本就是警政署長熱門人選，由於外界預估五二○人事將更迭，警界黑函傳言不斷，賴清德為破除外力干預警察人事，才會在上任首天，明快宣布新任警界龍頭。

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賴清德破除干預 宣布警界龍頭

張榮興是警察大學行政警察學系五十期畢業，從台北市基層巡官幹起，一路擔任派出所長、督察組長等職，後陞職升格前的台南縣新營分局長，一路做到改制後的永康分局長，後接新竹縣警局長、保六總隊長等職，歷練完整。

外界指張榮興雖是督察體系出身，但行事作風充滿「刑事味」，遇事幹練果決、明快靈活，他也常形容自己是「刑事般的督察」。

張的部屬說張不拘小節，但該嚴謹部分也能以身作則，加上張為人親切沒官架子，常與部屬打成一片，部屬皆認他「帶人帶心」。

警界皆認為，張做事不拖泥帶水，尤其風紀案件或危機處理，作風雷厲、秉公無私，去年婦幼警察隊偵辦藝人炎亞綸案，被地檢署懷疑洩密，衍生「銅鑼燒風波」，時任婦幼隊長找地方人士求情，張不買帳將其拔官；但外界鮮少知道，張事後花一個下午向該地方人士解釋，身段柔軟，說得對方心服口服。

先前張榮興被爆與青山宮主委黃清源餐敘，外傳是因張有望接署長而遭抹黑，也有人說是張任警政署督察室主任時，處理「八八會館案」得罪人，但張仍憑藉自身能力與表現，讓黑函攻擊失效，順利接任署長。

即將接任國安局副局長的黃明昭，由於尚未屆齡，循以往警政署長王進旺、陳國恩等人模式，接任國安局副局長；警界咸認他任署長近兩年，破獲不少大案，並致力遏止詐騙案件數攀升，積極爭取經費汰換警用裝備，推動修法放寬警械使用範圍，保障員警使用警械正當性，同時推動增加警察人員超勤加班費到一萬九千元，近期又替外勤員警爭取深夜時段時薪執勤補貼，替員警爭取有史以來最好的福利。

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