專詐美加華僑！狂削千萬117人受害 警攻堅還在學英文

警方攻堅逮詐騙機房成員。（警方提供）

2024/05/26 18:13

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子當金主出資成立詐騙機房，吸收詐欺背景謝女擔任幹部，高薪聘雇國立大學財經系畢業陳姓男子，幫成員補習英文鎖定美、加等國華僑詐騙，警方循線查緝攻堅時，成員竟然還在惡補英文中，經清查超過117人被騙，財損金額超過千萬元，全案經台中地院審理除黃嫌外，謝女等人分判決3年至6年不等徒刑。

台中市刑大偵七隊長陳步青今天說明案情指出，該隊與打詐中心去年獲報，有1詐欺機房在台中地區流竄運作追緝，經查，該詐騙機房由38歲黃男出資成立，吸收35歲謝女負責機房管理，鎖定居住在美國、加拿大等地區華僑，假冒電信公司人員，誆稱門號遭人冒名申辦涉及刑事案件，將協助被害人向中國公安局報案。

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接著再轉由二線假冒中國公安人員，向被害人誆稱涉嫌洗錢刑事案件須凍結資產，並將金錢匯至指定帳戶內監管遂行詐欺犯行，為取信被害人，謝女還找來國立大學經濟系畢業33歲陳男，因陳男積欠賭債無力償還，答應以月薪8萬元加上抽成，負責英文教學及翻譯交談，甚至在最後關頭匯款臨門一腳，以流利英文應對被害人各種隨機疑問。

警方去年底鎖定該機房落腳北屯區1棟大樓，報請台中地檢署檢查官戴旻諺指揮偵辦，陸續執行3波搜索行動，其中一波在攻堅破門當下，除蒐證到犯嫌將手機朝大樓外丟棄，企圖滅證畫面外，也發現成員正在惡補英文，警方共查獲黃姓主嫌等6人，查扣手機15支、筆記型電腦6部等證物，初步清查被害人達117人，不法獲利超過千萬元。

全案經移送台中地檢署偵辦起訴，台中地院審理後，法官認陳男與其他共犯從事詐騙美加華人，不僅危害社會治安非輕，亦損害我國國際形象至鉅，判有期徒刑3年，而謝女在2022年11月16日因擔任詐欺話務員入監執行，去年1月7日執行完畢出監，竟在相隔短短8個月後，再度重操舊且升格擔任機房指揮，情節嚴重，加重判處6年有期徒刑，而黃姓主嫌部分，仍在中院審理。

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警方攻堅當下，還有成員正在惡補英文。（警方提供）

警方查扣的假檢警公文。（警方提供）

警方將犯嫌移送法辦。（警方提供）

警方攻堅逮詐騙機房成員。（警方提供）

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